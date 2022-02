Durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip c'è stato un nuovo confronto tra i protagonisti del triangolo amoroso formato da Alex Belli, la sua compagna Delia Duran e Soleil Sorge. Alfonso Signorini ha mostrato a Delia un momento molto intimo trascorso dall'attore con la giovane fashion blogger sul letto di quest'ultima, con Alex che a un certo punto è scoppiato in lacrime tra le braccia della sua 'amica speciale'. La modella 33enne ha palesato il suo fastidio per il gesto compiuto dal compagno e ha dunque dichiarato di avere ancora dubbi sulle sue reali intenzioni di proseguire la relazione.

Al termine della puntata, i due hanno continuato a discutere sui rispettivi atteggiamenti.

Alex spiega a Delia l'avvicinamento con Soleil

In sauna Alex ha esposto a Delia la sua opinione: 'Viene fuori che noi siamo due gelosi che non possono avere un amico o un'amica'. Al contrario, l'attore ritiene che il principale punto di forza della loro storia, che va avanti ormai da tre anni, è rappresentato proprio dalla reciproca libertà di vivere ed essere sinceri l'uno con l'altro senza possesso o morbosità. Delia ha risposto che sarebbe stata felice di accogliere un eventuale sfogo da parte del compagno piuttosto che vederlo tra le braccia dell'acerrima rivale Soleil. Alex ha continuato a non comprendere l'arrabbiatura della donna e ha rivendicato la coerenza dei suoi comportamenti: 'Un uomo che ha la coda di paglia perché fa qualcosa che reputa sbagliato, ma certamente non te lo viene a dire con quella naturalezza e purezza che ho io'.

I due non sembrano trovare facilmente un punto d'incontro.

Delia: 'Voglio l'esclusiva, sono io la tua donna'

Alex, da quando è rientrato nella casa in qualità di ospite, è sicuro di aver sempre mostrato l'unica intenzione di recuperare il proprio amore nei confronti di quella che considera la donna della sua vita, senza che alcun atteggiamento nei confronti di Soleil potesse essere minimamente frainteso.

Delia però non ha mandato giù l'episodio visto in puntata: 'Per me il letto è sacro, è intimo. Il fatto che tu vai a svegliarla per me sono piccoli pensieri che fai solo per la tua donna, non anche per un amica".

L'attore 39enne comprende il fastidio provato dalla compagna ma giustifica il suo gesto come frutto di una stanchezza maturata nel corso dei mesi anche a causa delle numerose polemiche nate all'esterno della casa più spiata d'Italia.

A questo punto Delia ha avvertito Alex pretendendo che l'uomo marchi una differenza netta nei comportamenti verso di lei rispetto a quelli tenuti con Soleil: 'Voglio l'esclusiva di quella roba lì, perché io sono la tua donna, nessun'altra. Solo questo ti chiedo'. I due si sono poi abbracciati e sembra abbiano raggiunto finalmente il sereno.

Kabir consiglia Alex: 'Devi sacrificare questa amicizia'

Trascorsa la notte, questa mattina, 18 febbraio, Alex e Kabir sono tornati sull'argomento. Il celebre protagonista di Sandokan ha consigliato all'uomo di prendere una posizione, non potendo accontentare entrambe le donne che si sono dimostrate interessate a lui: 'Ogni tipo di interazione con Soleil ferisce Delia.

Se tu vuoi vincere il suo cuore devi sacrificare questa amicizia'. Alex si è trovato d'accordo ma teme che le emozioni vissute all'interno della casa, soprattutto nei primi mesi della sua permanenza, possano aver lasciato un segno importante su di lui.