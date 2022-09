Le vicende de Il Paradiso delle Signore 7 continuano ad emozionare i telespettatori con storie d'amore, intrighi e drammi familiari. Sarà così anche nella settimana dal 3 al 7 ottobre 2022. Stando alle anticipazioni ufficiali, Matilde assumerà un importante ruolo nel grande magazzino. La sua fedeltà ad Adelaide, però, verrà messa a dura prova. In un momento di difficoltà, la giovane donna deciderà di andare contro la zia per il bene del Paradiso.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 dal 3 al 7 ottobre: Adelaide appoggia Marcello

Saranno momenti difficili per Vittorio che sentirà di essere stato ingannato da Adelaide e Matilde.

La contessa, infatti, avrà deciso di non vendere le quote del Paradiso delle signore e, dunque, di mantenere la posizione di co-direttrice, affidando il ruolo di vice alla sua fidata collaboratrice. A tal proposito, le anticipazioni delle puntate in onda dal 3 al 7 ottobre 2022 rivelano che la nobile di Sant'Erasmo concederà a Matilde la libertà di gestire come meglio crede le sue funzioni, dettando una condizione ben precisa: non dimenticare di distruggere la nemica Flora. Nel frattempo, Salvatore parteciperà ad una competizione di twist per vincere i biglietti di una crociera e fare, così, una sorpresa ad Anna. La sua partner Irene, però, si infortunerà e proporrà ad Elvira di sostituirla.

Alla fine la gara andrà bene e i due ne usciranno vittoriosi. Adelaide, intanto, dopo aver ascoltato i piani di Marcello, deciderà di appoggiarlo. Nel frattempo, al Paradiso arriverà una troupe della Rai per intervistare Stefania in merito al successo del suo primo romanzo.

Spoiler Il Paradiso delle signore 3-7 ottobre: Matilde vuole conquistare la fiducia di Conti

Mentre Umberto e Flora inizieranno a preoccuparsi per la presenza di Matilde al Paradiso delle signore, quest'ultima si impegnerà per guadagnarsi la fiducia di Vittorio. Nel frattempo, Adelaide pianificherà un incontro tra Marcello e il banchiere Fumagalli.

L'idea, però, avrà delle conseguenze inaspettate. Sempre nelle puntate de Il Paradiso delle signore in onda dal 3 al 7 ottobre 2022, Maria farà dei primi passi in avanti come stilista e farà vedere i suoi bozzetti a Paola, la quale incoraggerà la giovane siciliana a credere di più in se stessa. Anche Matilde rimarrà piacevolmente stupita dai disegni della giovane. Non sarà della stessa idea Flora che, invece, mostrerà di non apprezzare i disegni della ragazza. La figlia di Ravasi, intanto, faticherà a trovare il tessuto adatto per realizzare l'abito di punta della collezione.

Gloria ottiene la grazia: Il Paradiso delle signore 7, trame 3-7 ottobre

Flora continuerà a non trovare il particolare tessuto pensato per il suo abito.

Questa mancanza potrebbe causare un ritardo nella produzione. Matilde, però, potrebbe essere l'unica persona in grado di risolvere il problema. Tuttavia, farlo significherebbe andare contro la contessa. Nel frattempo, il team del Paradiso delle signore si riunirà davanti alla tv per vedere l'intervista di Stefania. Adelaide chiederà al suo maggiordomo di telefonare a Marcello per invitarlo a Villa Guarnieri. Quando Barbieri si troverà davanti alla contessa riceverà una bella notizia. La donna gli riferirà di aver ottenuto per lui il lavoro accanto ad uno dei più noti banchieri d'Italia. Stando sempre alle anticipazioni, Matilde darà una mano a Flora per il bene del Paradiso, ma non vorrà che si sappia in giro. Tuttavia, Marco ne verrà a conoscenza e lo riferirà a Vittorio, in quale sarà colpito dal gesto della donna.