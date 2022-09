Secondo le anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5, da lunedì 3 a sabato 8 ottobre, ci saranno tante novità.

In particolare, tutto procederà alla grande al matrimonio di Finn e Steffy, e i familiari e amici dei due sposi saranno molto emozionati per il lieto evento. Poi però l'armonia delle nozze verrà interrotta dalla comparsa di Sheila che risulterà essere la madre naturale di Finn. Quest'ultimo inconsapevolmente la presenterà a tutti i presenti e i Forrester resteranno di stucco perché ricorderanno tutti il male che la donna ha fatto a loro.

Alla fine, Steffy perderà la ragione e schiaffeggerà Sheila senza pensarci due volte.

La madre naturale di Finn si presenterà per la prima volta a lui

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, a casa Eric per festeggiare le nozze di Steffy e Finn, ci sono anche Paris e poi arriverà anche Pam e Hope che farà da damigella per la sposa.

Intanto, il matrimonio procederà bene e tutti si commuoveranno per i novelli sposi. Dunque tutto sarà perfetto, fino al momento in cui, qualcosa sconvolgerà tutti gli equilibri e turberà l'atmosfera di festa. In particolare, tutti saranno all'oscuro di un segreto, tranne Jack, padre adottivo di Finn. Infatti, quest'ultimo sa bene che nella dependance, si nasconde Sheila, che subito dopo le nozze si presenterà a Finn.

La donna piomberà improvvisamente nella vita di quest'ultimo e confiderà al ragazzo di essere la sua madre naturale.

Il medico stava aspettando da una vita di conoscere la madre naturale e subito la presenterà a tutta la sua famiglia. L'uomo quindi ignorerà chi è quella donna per la famiglia Forrester.

Steffy schiaffeggia Sheila

Poco dopo, Donna e Katie guarderanno le foto passate di Eric e non perderanno occasione di commentarle. Intanto, tutti resteranno sconvolti quando scopriranno che Sheila è la madre di Finn.

Infatti, questa rivelazione che Carter è la madre biologica di Finnegan, interromperà tutti i festeggiamenti per le nozze.

I Forrester a quel punto penseranno ad un complotto, una bugia, un piano messo in atto da Jack e per questo la parola di quest'ultimo verrà messa in discussione.

Successivamente, dopo aver appreso la notizia che Sheila è la madre naturale di Finn, i Forrester racconteranno tutti i crimini e tutte le manipolazioni che la donna ha fatto ai loro danni. Steffy sarà sconvolta e senza pensarci due volte schiaffeggerà Sheila.

Intanto, Donna raccoglierà diverse foto da poter regalare ad Eric e poi dirà a Katie che tornerebbe con l'uomo senza pensarci due volte.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei personaggi coinvolti di Beautiful.