Nuovi appuntamenti con il Paradiso delle signore sono in arrivo su Rai 1. Diverse le novità a cui i telespettatori assisteranno nel corso delle puntate che andranno in onda dal 3 al 7 ottobre. La più importante riguarderà Gloria e la sua scarcerazione. Salvatore, invece, vorrà sorprendere Anna partecipando ad una gara di ballo grazie alla quale potrebbe vincere un viaggio in crociera. Ezio deciderà di organizzare una sorpresa a Veronica in occasione dell'anniversario del loro primo incontro.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 3 al 7 ottobre: Vittorio si sente tradito da Adelaide

Vittorio sarà profondamente deluso da Adelaide e Matilde. Conti non sarà riuscito infatti a riappropriarsi dell'atelier e questo lo turberà. Veronica sarà super preoccupata perché teme che Ezio possa dimenticarsi dell'anniversario del loro primo incontro e così cercherà conforto in Gemma. Irene inizia a dare delle lezioni di twist a Salvatore. Il giovane sarà determinato a vincere la gara di ballo per portare in crociera la sua amata Anna. Purtroppo, però, Cipriani s'infortunerà e così sarà Elvira ad accompagnare Salvo nella gara di ballo. Matilde vorrà svolgere il suo ruolo di vice di Adelaide in maniera totalmente libera.

La Contessa, però, dirà alla moglie di Tancredi che potrà fare ciò che vuole, a patto che dia del filo da torcere a Flora.

Gemma chiederà aiuto a Stefania affinché Ezio non dimentichi l'anniversario con Veronica. Marcello continuerà la sua scalata sociale e Adelaide deciderà di aiutarlo. La Frigerio vorrà guadagnarsi l'appoggio di Vittorio, mentre farà tremare Umberto e Flora per la sua presenza sempre più forte al Paradiso.

Spoiler Il paradiso delle Signore al 7/10: Salvo dolce con Elvira

Ezio inizia i preparativi per sorprendere Veronica in vista del loro anniversario. Elvira nutrirà dei dubbi sulla sua partecipazione alla gara di twist, perché temerà che qualcuno possa prenderla in giro. Stefania verrà intervistata in merito al suo libro da una troupe Rai, ma Marco rimarrà male quando la figlia di Gloria non lo citerà nei ringraziamenti.

Successivamente, la ragazza cercherà di farsi perdonare. Salvatore ed Elvira riusciranno a partecipare alla gara di ballo e ne usciranno vittoriosi.

Maria presenterà i suoi bozzetti a Paola, ma non saranno di gradimento di Flora. Matilde, invece, li apprezzerà parecchio. Adelaide invita Marcello a Villa Guarnieri e gli comunica di aver ottenuto un lavoro al fianco di un'importante banchiere. Stefania scoprirà tramite un telegramma che Gloria è stata scagionata. Veronica, intanto, aspetterà con trepidazione l'annullamento delle nozze tra Gloria ed Ezio.