La dama velata 2 con Lino Guanciale tornerà in onda su Rai 1 con nuove puntate in prima visione? È questa la domanda che si sono posti i numerosi fan della fiction, trasmessa in queste settimane estive in replica nel prime time domenicale della rete ammiraglia Rai, ottenendo ottimi ascolti.

A distanza di un po' di anni dalla messa in onda in prima visione, la Rai ha scelto di ritrasmettere la fiction in costume con la coppia Lino Guanciale - Miriam Leone, riaccendendo la speranza dei tantissimi appassionati che sperano di rivederla in onda prossimamente con nuove puntate inedite.

Grande successo per La dama velata in replica: Lino Guanciale e Miriam Leone spopolano

Nel dettaglio, a distanza di sette anni dal primo passaggio in tv, La dama velata è ritornata in onda nel prime time domenicale di Rai 1 di questa estate, riuscendo a portarsi a casa una media di oltre due milioni di fedelissimi spettatori a settimana e uno share che ha sfiorato il muro del 18% a puntata.

Un risultato non di poco conto, il quale ha confermato ancora una volta il grande interesse del pubblico verso questa fiction, che pure a distanza di anni continua ad appassionare gli spettatori.

Complice la riproposizione delle repliche della prima stagione, in tantissimi si sono chiesti se fossero in cantiere le nuove puntate de La dama velata 2.

Ci saranno le nuove puntate de La dama velata 2 con Lino Guanciale? La scelta della Rai

La fiction con Lino Guanciale tornerà in onda prossimamente in prima visione assoluta? È questa la domanda che si pongono i numerosi fan, i quali però dovranno fare a meno di questo prodotto nella prossima stagione televisiva.

Nonostante le repliche e gli ottimi numeri ottenuti in queste settimane, non ci saranno le nuove puntate della seconda stagione.

La serie televisiva è stata ufficialmente cancellata dalla Rai che, già all'epoca della messa in onda in prima visione assoluta, aveva preferito non tornare a puntare sul genere "fiction in costume", per sperimentare nuovi linguaggi e serie televisive dal sapore più contemporaneo.

Cancellata La dama velata 2, ma Lino Guanciale tornerà su Rai 1

Insomma La dama velata 2 non troverà spazio nella programmazione della rete ammiraglia della prossima stagione televisiva 2022/2023.

Alla presentazione dei nuovi palinsesti della tv di Stato sono stati annunciati i titoli che andranno in onda nel prime time di Rai 1 e tra questi non compare la serie con Lino Guanciale e Miriam Leone.

Tra le serie previste, invece, ci sarà Il commissario Riccardi 2, un'altra fiction di grandissimo successo che vede sempre protagonista Guanciale, la quale tornerà in onda con nuove puntate in prima visione assoluta.

Tra le serie previste in autunno, invece, ci sarà spazio per Mina Settembre 2 con protagonisti Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Marisa Laurito, in onda a partire dal 25 settembre in prime time su Rai 1.