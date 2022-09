Oggi, martedì 20 settembre, andrà in onda la prima puntata dell'edizione 2022/2023 di Uomini e Donne. Il pubblico di Canale 5, dunque, sta per assistere all'appuntamento che è stato registrato lo scorso 30 agosto, quello quasi interamente dedicato alla presentazione del cast sia Over che giovane. Unica esclusione nel parterre di veterani è quella di Biagio Di Maro; confermatissimi gli ex Ida e Riccardo, ma anche il litigioso Armando e la sfortunata Gemma.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Dopo più di tre mesi d'attesa, i fan di Uomini e donne stanno per assistere al ritorno in tv della loro trasmissione preferita.

Il 20 settembre, infatti, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione del dating-show, che però è cominciata ufficialmente a fine agosto con ben cinque registrazioni.

A partire da oggi pomeriggio, dunque, ai telespettatori sarà proposto il momento in cui tutti i protagonisti del cast si sono ritrovati in studio al rientro dalle vacanze d'estate.

La prima anticipazione che ha colpito i curiosi (le riprese di questo appuntamento ci sono state oltre 3 settimane fa), sono quelle su chi è stato riconfermato e chi no nel parterre del Trono Over.

Un po' a sorpresa, l'unico a non aver partecipato alle nuove puntate del format Mediaset è Biagio Di Maro: il napoletano è stato escluso dal gruppo dei cavalieri dopo oltre due anni, e pare che a deciderlo sia stata direttamente Maria De Filippi.

Primi screzi tra i personaggi di Uomini e Donne

Chi ha partecipato alla prima registrazione stagionale di Uomini e Donne, ha raccontato che tutti gli altri veterani del cast sono tornati a cercare l'amore dopo un'estate da single.

A sedere ancora nel parterre maschile e femminile del Trono Over, dunque, sono: Ida Platano, Riccardo Guarnieri, Gemma Galgani, Armando Incarnato, Alessandro Vicinanza e Catia Franchi.

I due ex fidanzati, ad esempio, ne hanno subito approfittato per mettere in chiaro alcune cose che sono successe durante le vacanze. La parrucchiera ha svelato che il pugliese l'ha cercata mentre il programma era in pausa ma lei, stanca del loro tira e molla, non l'ha mai voluto incontrare lontano dai riflettori.

Tra la dama e il cavaliere c'è stato un acceso battibecco, poi lui sposterà la sua attenzione su una delle due nuove troniste giovani che la redazione ha scelto per questa prima parte dell'edizione 2022/2023.

Le ragazze sul trono di Uomini e Donne

Sempre nel corso della puntata di Uomini e Donne che sarà trasmessa su Canale 5 a partire da martedì 20 settembre (sarà divisa in più parti, probabilmente terminerà giovedì o venerdì prossimo), Riccardo cercherà insistentemente un contatto fisico con una delle nuove troniste.

La registrazione del 30 agosto scorso, infatti, ha visto la presentazione delle due ragazze che d'ora in poi cercheranno l'amore dalla poltrona rossa del dating-show: loro sono Lavinia Mauro (studentessa romana di 26 anni) e Federica Aversano (28enne di Napoli che ha corteggiato Matteo Ranieri pochi mesi fa).

Guarnieri chiederà più volte a Maria di poter fare un ballo con la bella partenopea e, anche se con fatica, raggiungerà il suo scopo.

Per quanto riguarda Gemma, inizierà la nuova stagione tv bisticciando con Tina sui ritocchi estetici che non ha fatto quest'estate: l'opinionista prenderà in giro Galgani dicendo che se non si è rifatta è soltanto perché il chirurgo era in ferie.

Per consolarsi, però, la 72enne accetterà la conoscenza di Didier, un signore di Lugano che ha scritto alla redazione appositamente per lei: i due usciranno a cena insieme, si scambieranno dei baci ma la frequentazione sarà bruscamente interrotta da lui.