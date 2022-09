Secondo le ultime anticipazioni della soap opera tedesca Tempesta d'amore, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Rete 4, da lunedì 5 a domenica 11 settembre, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Florian avrà sempre più difficoltà a nascondere a Michael il furto dei medicinali, però Maja dirà all'uomo che se il medico dovesse venire a sapere di questo furto, gli toglierà il medicinale. Nonostante ciò, Vogt non vorrà più mantenere il segreto e confesserà a Michael il gesto che ha compiuto.

Il dottore, a quel punto, toglierà le pillole e Vogt si rassegnerà al suo destino. Maja, invece, non si arrenderà e spererà nel buon cuore del medico.

Alla fine, Michael deciderà di restituire i medicinali a Florian, però dirà di non dire a nessuno il favore che gli ha fatto. Il giovane protagonista rivelerà il segreto solo a Maja che, quando lo verrà a sapere, scoppierà di gioia e tra i due scoppierà la vecchia passione di un tempo.

Per questo motivo, Vogt si convincerà, poi però comparirà a casa sua Niederbühl.

Intanto, Hildegard e André cercheranno di fare da pacieri per Michael e Rosalie e li costringeranno a passare del tempo insieme.

Poco dopo, Maja non riuscirà a credere che Hannes ha perso tutto per colpa sua e quindi, quando il ragazzo vorrà andare via perché non potrà più permettersi di dormire in hotel, la ragazza gli proporrà di stare nel suo appartamento.

Hannes accetterà la proposta di Maja, ma quest'ultima non si renderà conto che il giovane è ancora innamorato di lei.

Intanto, Robert e Cornelia si focalizzeranno sul presente e non penseranno al peggio. In particolare, Robert prima di partire per Monaco per firmare le carte del divorzio da Eva, deciderà di gettare via la fede nel lago per ritenersi libero nei confronti del fidanzato.

Poco dopo, Michael ridarà a Florian l'antibiotico, ma lo esorterà a tenere nascosto a tutti il favore che gli ha fatto. Poi, Vogt si incontrerà con Maja e deciderà di dire solo a lei che il dottore gli ha ridato le medicine. A quel punto, la ragazza si getterà tra le braccia dell'uomo e tra i due si riaccenderà la passione di un tempo.