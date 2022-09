Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Terra Amara, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 5 a venerdì 9 settembre, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Hunkar farà ritornare Gulten alla tenuta e quando verrà a sapere il motivo della sua fuga, dirà alla ragazza che nessuno più la costringerà a sposarsi. Nel mentre, Yilmaz si risveglierà dal coma dopo il brutto incidente e Fekeli si commuoverà, però l'uomo continuerà a sospettare che sia stato Demir ad attentare la vita del suo figlioccio.

Hunkar farà ritornare Gulten alla tenuta

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5, Fekeli conquisterà la gente del quartiere distribuendo cibo e promettendo anche a nome di Yilmaz posti di lavoro. Nel frattempo, Hunkar scoprirà che Gulten si trova a casa di Yilmaz e per questo minaccerà di cacciare dalla tenuta Gaffur e Saniye, se lei non torna immediatamente. Poi, però, la ragazza spiegherà a Hunkar il motivo per cui è scappata e lei prometterà alla ragazza che nessuno la obbligherà a sposarsi.

Poco dopo, Gulten andrà insieme a Zuleyha a fare degli acquisti e si ritroverà con un pacchetto per Sermin, in cui scoprirà che quest'ultimo ha dei debiti con loro. Proprio per questo motivo, Hunkar deciderà di aprire il pacchetto e troverà dei gemelli.

A quel punto, la donna andrà da Sermin e le chiederà spiegazioni sui gemelli, ma lei negherà ogni cosa.

Yilmaz si risveglierà dal coma

Poco dopo, Yilmaz verrà a sapere delle crisi epilettiche di Nazire e si ritroverà ad accompagnare la donna in ospedale insieme a Zuleyha. Poi, passato il pericolo, il giovane protagonista si offrirà di accompagnare la sua amata a casa, ma lungo il tragitto verrà fermati da Demir che vorrà uccidere Yilmaz.

Zuleyha però si metterà tra i due per evitare il peggio e poi dichiarerà tutto il suo amore a suo marito.

Intanto, Hunkar sarà preoccupata per il ritorno di Fekeli e Yilmaz, ma Demir assicurerà la donna che ha promesso a sua moglie che non avrebbe intrapreso nessuna faida, ma tratterà quei due comunque da nemici.

Successivamente, Fekeli ordinerà di cercare Yilmaz che verrà ritrovato in pessime condizioni a causa di un incidente.

Ali Rahmet, però, penserà che sia stato Demir a ridurre il giovane protagonista in condizioni precarie. Intanto, Yilmaz sarà vivo, ma è in ospedale in coma. Allo stesso tempo, Gaffur approfitterà delle condizioni dell'uomo per andare ad ucciderlo, ma verrà scoperto da Fekeli che lo catturerà e cercherà di farlo confessare.

Invece, Zuleyha darà un sonnifero a Hunkar e andrà in ospedale da Yilmaz in compagnia di Sabahattin. Ad un certo punto, l'uomo si risveglierà dal coma e Fekeli si commuoverà.

Infine, la giovane sarta sarà combattuta tra la paura di Demir e l'amore per Yilmaz, ma per il bene del figlio resterà fedele al marito, anche se Hunkar temerà che la donna lo tradisca.