Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca Terra amara, interpretata fra gli altri da Sibel Tascioglu (Sermin), Bulent Polat (Gaffur), Aras Senol (Cetin), Serpil Tamur (Azize), Yeliz Dogramacilar (la nonna di Demir) e Selin Genc (Gulten). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 5 al 9 settembre 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla morte del figlio di Saniye, sulla convinzione di Sabahattin che la moglie l'abbia tradito, sulla crisi epilettica di Nazire e sul risveglio di Yilmaz Akkaya dal coma.

Saniye perde il suo bambino

Le anticipazioni di Terra Amara ci segnalano che Fekeli conquisterà l'attenzione degli abitanti del quartiere, promettendo loro che Yilmaz offrirà dei posti di lavoro. Nel tentativo di coprire Gaffur e Gulten, Saniye avrà un incidente con la signora per poi piangere la perdita del suo bambino. Sermin andrà a far visita alla zia, finendo per indispettirsi e andarsene prima del tempo. Dopo aver saputo che Gulten è ospite di Yilmaz Akkaya, Hunkar minaccerà di mandare via Gaffur e Saniye se lei non farà rientro a casa. Dopo aver parlato con la ragazza, Hunkar le prometterà di non costringerla a sposarsi per poi farla rimanere solo perché crede che sia incinta. Sabahattin svilupperà delle foto della moglie con Veli per poi informarla di volere il divorzio.

Zuleyha si reca in ospedale da Yilmaz

Gulten andrà a comprare delle cose per Zuleyha e scoprirà che Sermin ha dei debiti col negozio. Hunkar scoprirà l'accaduto e rivelerà a Sermin che Veli è soltanto un truffatore. Zuleyha si recherà al villaggio per regalare alcuni vestiti a Nazire ma troverà quest'ultima in preda ad una crisi epilettica al torrente.

Venuto a sapere della notizia, Yilmaz si recherà sul luogo: insieme a Zuleyha porteranno la donna in ospedale. Più tardi, l'uomo accompagnerà a casa Zuleyha. Nel tragitto, però, incontreranno Demir che si scaglierà contro di lui per ucciderlo: Zuleyha, però, eviterà il peggio. In seguito, Fekeli ordinerà ai suoi uomini di cercare Yilmaz, il quale verrà ritrovato in gravi condizioni a causa di un incidente.

Portato in ospedale, l'uomo entrerà in coma. Gaffur lo verrà a sapere e tenterà di ucciderlo, venendo scoperto da Fekeli. Quest'ultimo lo catturerà, cercando di fargli confessare il coinvolgimento di Demir. Zuleyha andrà a trovare di nascosto Yilmaz Akkaya, il quale si risveglierà davanti a Fekeli. Dimesso dall'ospedale, l'uomo si candiderà a presidente della camera di commercio di Cukurova. Demir e Cengo festeggeranno l'acquisto di un nuovo terreno, mentre Fekeli si scuserà con Hunkar.