Le anticipazioni turche delle nuove puntate di Terra Amara rivelano che ci sarà spazio per l'ennesima sciagura che si abbatterà sul destino della protagonista Zuleyha, la quale si ritroverà costretta ad affrontare un nuovo momento di grande sofferenza.

Dopo aver superato mille vicissitudini, ecco che tra Zuleyha e Yilmaz ci sarà finalmente il trionfo dell'amore e i due saranno liberi di poter vivere la loro relazione. Eppure, quello che sembrerà essere un destino felice per i due innamorati, ben presto si trasformerà in una nuova tragedia.

Yilmaz e Zuleyha finalmente felici: anticipazioni turche Terra Amara

Nel dettaglio, le anticipazioni turche delle nuove puntate di Terra Amara destinate alla fascia del primo pomeriggio di Canale 5, rivelano che Zuleyha riuscirà a veder trionfare il suo amore con Yilmaz.

Dopo averne superate tante, i due riusciranno a liberarsi dei loro rispettivi partner per poter vivere finalmente quel sentimento che nel corso degli anni sono stati sempre costretti a reprimere.

Il colpo di scena, infatti, arriverà nel momento in cui Demir accetterà di concedere il divorzio a sua moglie e Mujgan accetterà di fare un passo indietro nella sua relazione con Yilmaz, consapevole del fatto che non può più ostacolare il suo sentimento nei confronti di Zuleyha.

Yilmaz in gravi condizioni: anticipazioni Terra Amara

Le anticipazioni turche della soap Terra Amara rivelano che, a quel punto, i due innamorati di sentiranno finalmente liberi di poter vivere la loro relazione, credendo quasi che non sarebbe accaduto più nulla di brutto nelle loro vite.

Tutto sembrerà filare nel verso giusto, fino a quando Yilmaz non verrà informato di una notizia a dir poco tragica: suo figlio è coinvolto in un incidente stradale.

Un durissimo colpo per il compagno di Zuleyha che, profondamente scosso e intimorito da quanto è successo, deciderà di mettersi subito in viaggio per raggiungere suo figlio.

Il dramma avverrà proprio durante il viaggio che Yilmaz compirà: l'uomo si ritroverà vittima di un terribile incidente stradale, che si rivelerà fatale per la sua vita.

Zuleyha prega Yilmaz di non morire: anticipazioni turche Terra Amara

Le anticipazioni turche della soap opera Mediaset, rivelano che nel momento in cui arriverà in ospedale, i medici sottolineeranno subito la gravità della situazione in cui si trova Yilmaz.

Il suo quadro clinico non è affatto dei migliori e necessita di essere operato al più presto. Un vero e proprio choc per la sua amata Zuleyha che, in quei momenti, si abbandonerà alla disperazione assoluta.

La donna pregherà Yilmaz di non morire e di combattere con tutte le sue forze per riuscire a superare questo ennesimo ostacolo, che avrebbe permesso poi loro di vivere serenamente la loro storia d'amore.

Eppure, il destino della coppia di Terra Amara sarà nefasto: Yilmaz, infatti, non riuscirà a riprendersi dopo questo intervento e Zuleyha non potrà fare altro che accettare la notizia della sua morte.