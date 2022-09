Sul piccolo schermo italiano anche dopo il ritorno del programma Pomeriggio 5 condotto da Barbara d’Urso, sta proseguendo la messa in onda dell’appassionante soap opera di origini turche Terra amara seppur con una variazione di orario. Le anticipazioni dell’episodio che verrà trasmesso su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity il 12 settembre 2022, rivelano che Demir Yaman (Murat Ünalmış) sorprenderà la moglie Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) quando sarà il momento di tagliare la torta di compleanno della stessa donandole come regalo un’automobile per consentirle di andare ad Adana quanto desidera.

Anticipazioni Terra amara, puntata del 12 settembre: Hunkar costringe Sermin a chiedere scusa a Gulten

Nella cinquantunesima puntata dello sceneggiato pomeridiano di successo in programmazione lunedì 12 settembre sulla rete ammiraglia Mediaset a partire alle ore 16:30 circa, per cominciare Hunkar (Vahide Perçin) costringerà la parente Sermin (Sibel Taşçıoğlu) a rivolgere le dovute scuse alla domestica Gulten (Selin Genç) per averla accusata ingiustamente considerandola la responsabile della scomparsa dei suoi gioielli. Nel contempo il diabolico truffatore e giocatore d’azzardo Veli (Mustafa Açılan), sarà convocato al cospetto di Akif il cieco.

Intanto Melek potrà andare a scuola dopo il ricovero in ospedale di Nazire (Teksin Pircanli): nello specifico la lavoratrice e il figlio si troveranno a casa di Yilmaz (Uğur Güneş).

Saniye dice a Hunkar di non essere incinta, Yilmaz triste per il compleanno di Zuleyha

Successivamente Hunkar manifesterà l’intenzione di fare compagnia a Saniye (Selin Yeninci) quando si sottoporrà a una visita medica per la gravidanza dal suo ginecologo: quest’ultima, avendo mentito alla sua padrona, non avrà altra scelta oltre a quella di rimediare, facendo credere alla darklady che si è trattato di uno sbaglio poiché non aspetta alcun figlio dal marito.

Per terminare non passerà di certo inosservata la malinconia di Yilmaz il giorno in cui la sua ex fidanzata Zuleyha (Hilal Altınbilek) festeggerà il compleanno, per il fatto che avrà dei tristi ricordi. A proposito di quest’ultima, starà con il marito Demir che ,dopo averla invitata a cena e aver affittato l’intero ristorante, oltre a ribadirle di fare il possibile per vederla felice al suo fianco, le regalerà una macchina rossa promettendole che le insegnerà a guidare.

Dalle anticipazioni però, si evince che Hunkar (Vahide Perçin) non apprezzerà il gesto del figlio, poiché temerà che sua nuora possa tentare l’ennesima fuga con il figlio Adnan (Ömer Fethi Canpolat) per ricongiungersi con l’ex Yilmaz.