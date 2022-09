Arriveranno tempi difficili per Zuleyha in Terra Amara: le anticipazioni svelano infatti che, per vendicarsi di Demir e di tutto il male che le ha causato, lo aggredirà all'improvviso, riducendolo in fin di vita.

E così, mentre Demir in sala operatoria combatte tra la vita e la morte, Züleyha viene arrestata per tentato omicidio. Nel frattempo, un altro avvenimento tragico darà uno scossone alle trame: Yilmaz si presenterà all'improvviso alla tenuta per portare via suo figlio, questa volta per sempre.

Di Seguito, le anticipazioni di ciò che accadrà nelle nuove puntate di Terra Amara con il triste destino di Zuleyha.

Zuleyha arrestata: Terra Amara anticipazioni

Di certo ciò che ha combinato Zuleyha non sarà impunito. La bella Altun verrà arrestata con l'accusa di tentato omicidio e portata nelle celle sotterranee, dove le sue grida rimarranno inascoltate. Poco dopo, riceve la visita del pubblico ministero Jülide, che le promette di fare il possibile per aiutarla.

Le notizie di quanto successo arriveranno alla villa ci sarà un momento di panico generale, In particolare, Hünkar dirà di essere stanco di vedere la sua famiglia sgretolarsi giorno dopo giorno.

Come raccontano le anticipazioni di Terra Amara, Zuleyha viene trasferita nel carcere di Adana e Ylimaz sarà pronto ad attenderla. Ciò farà molto male a Mujgan, che vedrà la scena nascosta dietro un albero.

In lacrime, avrà la conferma che il marito non la ama.

Yilmaz rivuole Zuleyha e si pente di ciò che ha fatto

Una volta incontrato il pubblico ministero, Yilmaz riceve brutte notizie: è quasi impossibile che Zuleyha esca dal carcere e la sua situazione peggiorerà se Demir dovesse morire. Yaman, nel giardino del carcere, rivivrà tutti i bei momenti vissuti con Züleyha e si darà tutta la colpa per averla persa.

Intanto, Demir è ancora in sala operatoria, ma l'intervento ha buon esito: Sabahattin informa Hünkar e Fekeli che i medici sono riusciti a estrarre i tre proiettili. Tuttavia, Demir non è ancora fuori pericolo.

Yilmaz chiede il divorzio a Mujgan

Züleyha ha trascorso la sua prima notte in prigione e non sa che cosa sta accadendo alla magione.

Ebbene, Yilmaz, senza perdere tempo, dice a Müjgan che vuole divorziare da lei. Se solo proverà a rivalersi su suoi figlio, non avrà pietà.

In carcere, la povera Altun capirà che ha poche speranze di salvarsi. Zuleyha è stata accusata di tentato omicidio e non sarà facile avere la meglio al processo. Alla prima udienza, viene confermata la condanna per tentato omicidio, ma Ylimaz, pronto a tutto per aiutare la donna che ama, chiede subito il ricordo.

Yilmaz porta via suo figlio, anticipazioni di Terra Amara

I bimbi, e in particolare Adnan, iniziano a sentire la mancanza di Zuleyha, che è sola e disperata in carcere. Nel frattempo, la moglie di Hatip, frugando tra le scartoffie del marito, scopre che sono ancora pieni di debiti.

Ma i guai non sono certo finiti qui.

Mentre Fekeli, Müjgan e Behice stanno tranquillamente cenando, ecco che arriva Yilmaz, deciso a mantenere la sua promessa. Come svelano le anticipazioni di Terra Amara, porterà via suo figlio e Mujgan potrà solo versare lacrime amare.