Proseguono le anticipazioni di Terra Amara: nelle nuove puntate della soap che andranno in onda su Canale 5 dal 29 agosto al 2 settembre, Yilmaz dovrà superare un nuovo 'attacco' da parte di Demir e Cengaver. Nel frattempo, Yaman sarà furioso con la cugina. Infatti, Sermin accuserà Gulten prima di essere l'amante del marito, dopo le dicerie messe in giro da Fadik, e poi la accuserà anche di aver rubato i suoi gioielli. Zuleyha, intanto, vivrà nuove tensioni con il marito geloso per la presenza di Yilmaz.

Sermin attacca Gulten

Le anticipazioni degli episodi di Terra Amara che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 29 agosto a venerdì 2 settembre prendono il via dalla scelta di Yilmaz di dedicarsi al lavoro per dimenticare Zuleyha che ormai sembrerà intenzionata a far funzionare il suo matrimonio.

Nel frattempo, Demir scoprirà attraverso Sabahattin che ci sono dicerie in giro circa una presunta relazione tra il medico e Gulten. Yaman cercherà di capire chi ha messo in giro queste voci visto che vorrebbe salvare la reputazione della sua domestica. Alla fine, scoprirà che, dietro il pettegolezzo, c'è Fadik la quale sarà mandata a vivere nelle baracche per lavorare i campi.

Mentre Gulten dirà al fratello che non tornerà a casa con lui ma resterà a casa di Fekeli, Hunkar scoprirà che Saniye è incinta. I due coniugi decideranno di dire a tutti che Gulten si sta prendendo cura di una zia che si è fatta male. Frattanto Demir scoprirà che la cugina ha venduto i gioielli appartenenti al padre ma Sermin per scagionarsi dirà che in realtà è stata Gulten a rubarli.

Questa bugia scatenerà l'ira di Sabahattin. Intanto, Demir scopre che adesso Yilmaz ha molto denaro e sta andando avanti con la sua carriera e si chiederà da dove arriva questa disponibilità economica.

Cengaver e Demir fingono di litigare

Demir, ricordando la morte del padre, avrà sempre più voglia di vendicarsi di Fekeli che ormai è un uomo libero.

Mentre Fusun avverte l'amica Sermin che all'hotel dove dovrebbe stare Veli non c'è alcun ospite con il suo nome, Gaffur fingerà di partire alla ricerca della sorella dopo che Hunkar ha ordinato al suo capomastro di riportare la sorella a casa. Intanto Zuleya cucirà per distarsi infastidendo il marito.

Demir e Cengaver andranno in un locale ed insceneranno una lite per attirare in trappola Yilmaz e Fekeli.

Quest'ultimo scoprirà che una bomba che sta per esplodere dove lui ed il figlioccio sono stati chiamati a presentarsi per parlare di affari con Cengaver. Entrambi riusciranno a salvarsi e le esplosioni verranno attribuite agli anarchici. Durabre una festa, Zukeyha vedrà di nuovo Yilmaz e chiederà al marito di andare via ma Demir le farà una scenata di gelosia. Infine, Hunkar e Fekeli si vedranno e decideranno di fare un patto per evitare nuovi spargimenti di sangue tra Yilmaz e Demir ma quest'ultimo continuerà a manifestare sete di vendetta.