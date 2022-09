Continuano ad andare in onda i nuovi appuntamenti con Terra Amara. Le novità delle puntate che andranno in onda dal 12 al 16 settembre svelano che Zuleyha metterà alla prova Demir e la sua famiglia, fingendo di voler fuggire a Istanbul. Nel frattempo Demir verrà eletto Presidente della Camera dell’Industria, anche se tutti sospetteranno che abbia fatto qualche sotterfugio. Yilmaz sarà deluso dopo essere stato battuto dal suo rivale, ma Fekeli lo conforterà.

Anticipazioni Terra Amara al 16 settembre: Sermin chiede scusa a Gulten

Sermin sarà costretta da Hunkar a chiedere perdono a Gulten per averla accusata di aver rubato i gioielli.

Akif il cieco convocherà Veli al suo cospetto. Nel frattempo la matrona Yaman vorrebbe portare Saniye dal ginecologo, in quanto crederà che sia incinta. La moglie di Gaffur sarà costretta a dire di essersi sbagliata. A villa Yaman avranno inizio i festeggiamenti per il compleanno di Zuleyha, che riceverà in dono dal marito una macchina. Per Yilmaz, invece, sarà un momento molto triste, dove i pensieri del passato inizieranno a riemergere.

Sabahattin scoprirà che Gaffur ha tentato di soffocare Yilmaz mentre si trovava in un letto d'ospedale. L'uomo andrà su tutte le furie, credendo che dietro il capomastro ci sia stato un ordine di Demir. Il marito di Sermin affronterà Demir, che però non ha ordinato alcun omicidio.

A causa di tutto ciò, Gaffur e Saniye verranno licenziati in tronco.

Spoiler Terra Amara, episodi dal 12 al 16 settembre: Gaffur e Saniye restano senza soldi

Inizialmente Gaffur e Saniye inizieranno a godersi la vita come fossero in vacanza, con alcuni soldi che avevano messo da parte. L'ex capomastro vorrà addirittura aprire un'attività tutta sua.

Purtroppo però, i loro piani non vedranno mai la luce, dato che un borseggiatore ruberà ai due tutti i loro soldi. I due andranno a vivere da una vecchia zia. Sarà allora che Saniye minaccerà di lasciare suo marito, se non riuscirà a convincere gli Yaman a farli tornare in villa.

Gaffur non saprà come fare per farsi riassumere e arriverà a minacciare Hunkar, che sarà così costretta a riassumerli.

Veli morirà e Sermin sarà disperata. La donna inizierà a confidarsi con Zuleyha, che a sua volta confiderà alla moglie del dottore di avere intenzione di scappare con il bambino. Sermin racconterà tutto a sua zia, dipingendo Zuleyha come una donna infedele. Nel frattempo la moglie di Demir ripudierà l'amica Gulten, dopo aver scoperto che non ha mai portato le lettere che ha scritto a Yilmaz quando si trovava in carcere. Demir crederà che sua moglie stia per fuggire con Yilmaz, così si recherà all'aeroporto dove penserà di trovare Zuleyha, ma in realtà troverà solo il suo acerrimo nemico.