Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Fekeli deciderà di rompere la sua relazione con Hünkar e, ovviamente, anche la promessa di matrimonio. Nonostante sia profondamente innamorato della donna, non riuscirà a perdonarla di aver rovinato la vita di Yilmaz e Züleyha. Successivamente incontrerà una donna misteriosa, un'amica che non vede da tanto tempo e che inviterà a pranzo. Di chi si tratterà?

Fekeli vuole che Behice sveli il segreto degli Yaman

Hünkar, per cercare di alleggerirsi un po' la coscienza, deciderà di confessare a Fekeli che Adnan è il figlio di Yilmaz e che se il giovane non sta insieme a Züleyha è solo colpa sua.

L'uomo non l'ha presa bene, ha avuto addirittura un infarto che l'ha costretto al riposo assoluto per diversi giorni.

Dopo essersi ripreso, Fekeli e Hünkar avranno un attesissimo faccia a faccia. Lui le confesserà che Behice conosce due importanti segreti della famiglia Yaman e lui vorrebbe che almeno uno di questi diventasse di dominio pubblico. Che faccia riferimento al segreto riguardante il vero padre di Adnan?

Fekeli rompe con Hünkar

Fekeli sarà sempre profondamente innamorato di Hünkar, ma non riuscirà a perdonarla per ciò che ha fatto a Yilmaz, così deciderà di lasciarla per sempre e di non mantenere nemmeno un rapporto di amicizia: vorrà tagliarla fuori dalla sua vita. Le dirà che i giorni in cui riusciva a guardala negli occhi ammaliato sono finiti.

Sarà distrutto dal dolore, ma per il suo bene l'unica cosa che potrà fare è dimenticarla, anche se la pensa 24 ore al giorno. A un certo punto ha anche pensato che l'avrebbe potuta perdonare per quello che ha fatto, ma dopo averci ragionato crede che sia impossibile: il danno che Hünkar ha causato a Züleyha e Yilmaz è irreparabile.

La donna proverà a scusarsi e a dire che l'ha fatto solo per il bene di Demir, ma non ci sarà più nulla da fare.

Fekeli e la donna misteriosa

I giorni passeranno e Fekeli non farà altro che pensare a Hünkar. Nonostante sia convinto che tra loro non ci possa essere futuro, la donna rimarrà per sempre nel suo cuore. Un giorno, però, si ritroverà in un ristorante con una donna misteriosa, che inviterà a pranzo.

Quando la vedrà le dirà: "È passato molto tempo". Di chi si tratterà? L'unica cosa certa è che si tratterà di una vecchia di Fekeli, con cui l'uomo vorrà iniziare un nuovo progetto, che vedrà coinvolto anche Yilmaz; infatti, il giovane sarà già a conoscenza della cosa.

Ora l'unica cosa che resta da capire sono le reali intenzioni di Fekeli: che insieme a Yilmaz stia progettando l'ennesimo piano contro la famiglia Yaman? Vista la recente confessione di Hünkar potrebbe anche essere così.