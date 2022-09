Da non perdere le anticipazioni delle trame delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 12 al 16 settembre 2022 su Rai 3 alle 20:50 e on demand su RaiPlay, dove possono essere riviste in replica. Attenzione a Marina e Roberto, presto protagonisti di un giallo che li riguarderà in prima persona e che farà rischiare loro la vita.

Negli episodi settimanali si riprenderà a parlare di Nunzio che, finalmente, scoprirà dove si è nascosta Chiara per tutto questo tempo. La giovane è a Capo Verde ma è in pessime condizioni, dal momento che è ricaduta in pieno nella sua dipendenza.

Di seguito, le anticipazioni delle nuove puntate settimanali in onda su Rai 3.

Nunzio ritrova Chiara: Un Posto al Sole anticipazioni 12-16 settembre 2022

Dopo aver pagato a caro prezzo un investigatore privato e anche mettendosi nei guai, Nunzio scopre dove si trova Chiara. La sua fidanzata è a Capo Verde. Senza perdere un istante, Nunzio prende il primo volo disponibile e si precipita da lei, nonostante il parere contrario di Franco.

Franco, arrabbiato per la decisione affrettata di Nunzio, finisce per prendersela con Ferri. Nelle nuove puntate settimanali di Un Posto al Sole vedremo Alberto intenzionato a fare sul serio con Clara e, allo scopo di rimettere insieme la sua famiglia, le propone di vivere di nuovo insieme.

Chiara è ricaduta nella dipendenza

Nunzio arriva a Capo Verde e non vede l'ora di riabbracciare Chiara che convincerà a tornare con lui a Napoli. Purtroppo, scopre che nemmeno la lontananza dall'Italia e dai tanti problemi l'ha rasserenata. La giovane Petrone è infatti ricaduta in pieno nella dipendenza e non può certo nasconderlo.

Ferri ha modo di parlare con Marina riguardo il litigio con Franco e, come sempre, Marina riesce ad addolcirlo. Nel frattempo, Viola continua a soffrire di sensi di colpa e non fa altro che pensare a quanto successo, tormentandosi. Sperando di farla contenta, Eugenio decide di farle una sorpresa, ma le cose prendono una piega diversa.

Uno strano regalo per Roberto e Marina, spoiler Upas

Samuel è stanco di essere considerato privo di carattere e vuole mostrarsi forte davanti a Speranza. Decide così di affrontare Espedito una volta per tutte.

Intanto, Nunzio ha riportato Chiara a Napoli, ma deve fare i conti con la sua ricaduta nella dipendenza. Non è un momento facile nemmeno per Jimmy, che soffre sia per la morte di Susanna che per la lotta in atto tra papà Niko e mamma Micaela. Alberto mette in guardia Niko, dopo aver capito che la giovane Cirillo è pronta a tutto pur di ottenere ciò che vuole.

Marina e Roberto ricevono un regalo decisamente inaspettato che li mette di buon umore. Ma attenzione, perché è solo l'inizio di un lungo incubo. Infine, le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 12 al 16 settembre vedono Michele riflettere sui suoi sentimenti dopo che Guido lo avrà messo in allerta, vedendolo in compagnia di Fabiana.