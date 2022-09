Interessanti novità saranno visibili durante le nuove puntate di Terra Amara, che i telespettatori avranno modo di vedere nel corso dei prossimi mesi su Canale 5. Le trame turche della soap opera rivelano che Zuleyha Altun ammetterà a suo marito Demir Yaman (Murat Ünalmış) la verità riguardante la paternità del piccolo Adnan, se qualcosa non andasse storto.

Terra Amara, anticipazioni: Zuleyha gelosa di Yilmaz

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le prossime puntate in programma prossimamente in Italia segnalano che Zuleyha farà un’inaspettata confessione al marito.

Tutto inizierà quando la protagonista scoprirà che Yilmaz ha deciso di sposare la dottoressa Hekimoglu nel corso di una cena di gala al club di Adana. Una decisione che Mujgan prenderà solo per fare un piacere al padre, ostile alla frequentazione con l’ex meccanico. Dall’altra parte, Altun non riuscirà a nascondere la sua gelosia, che apparirà sempre più tangibile. Difatti, lo strano comportamento della donna finirà per destare i sospetti di Demir. Per questo motivo, la coppia inizierà a litigare furiosamente una volta fatto ritorno alla tenuta. In questa circostanza, il giovane Yaman chiederà alla moglie per quale motivo non riesce ad amarlo, sebbene abbia fatto di tutto pur di renderla felice.

Una discussione, che diventerà sempre più accesa.

Demir scopre Adnan non è suo figlio

Nelle puntate turche di Terra Amara, Zuleyha in preda ai fumi dell’ira dirà a Demir che Adnan non è suo figlio. Una dichiarazione che spiazzerà inizialmente l’uomo, che farà fatica a crederci. Pertanto, il potente imprenditore accuserà sua moglie di essere una bugiarda.

Durante il dialogo, il figlio dell'arcigna Hunkar (Vahide Perçin) minaccerà di scavare tre fosse per seppellire lei, Adnan e Yilmaz (Uğur Güneş), qualora la versione fosse vera. Non contento, il giovane Yaman aggiungerà di aver intenzione di togliersi la vita una volta compiuta la strage. Zuleyha (Hilal Altınbilek), a questo punto, inizierà a provare paura dopo aver ascoltato le parole pronunciate da suo marito, sempre più arrabbiato nei suoi riguardi.

Altun crede che suo marito non abbia creduto alla sua rivelazione

Per questo motivo, la protagonista deciderà di fare marcia indietro, sicura che suo marito non abbia creduto alla sua spiazzante rivelazione. I telespettatori, a questo punto, dovranno chiedersi se il giovane Yaman è davvero così ingenuo oppure ci ripenserà, iniziando a nutrire dei sospetti sulla moglie? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni della soap opera turca, che ha tenuta alta l'attenzione dei fan in questa passata estate italiana.