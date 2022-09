Proseguono le anticipazioni di Terra Amara, concentrandosi sulla coppia formata da Sermin e Sabahattin. Secondo le news provenienti dalla Turchia, il matrimonio dei due sarà al capolinea: il medico abbandonerà il tetto coniugale dimostrando disprezzo verso Sermin. Risolti i suoi problemi economici grazie all'intervento di Yilmaz, però, la cugina di Sermin tenterà il possibile per riconquistare suo marito, anche se la sua mossa non sembrerà andare a segno.

Problemi economici per Sermin

Si fanno sempre più interessanti le anticipazioni di Terra amara.

Seguendo la storyline della soap turca, infatti, Sabahattin, stanco dei ricatti e delle cattiverie della famiglia Yaman avvertirà la moglie che il loro divorzio è accantonato fino alla laurea della figlia e lascerà la tenuta. Il dottore, infatti, si troverà costretto a cedere alle richieste di Demir che minaccerà di non pagare più gli studi della figlia Betul a Parigi se non bloccherà le pratiche per la separazione da Sermin. Ma i problemi per quest'ultima saranno tutt'altro che finiti.

Ben presto, Sermin avrà nuovi problemi economici tanto che chiederà un nuovo prestito a Demir. Quest'ultimo, però, accetterà solo se in cambio avrà la casa della cugina con terre annesse ad un prezzo inferiore a quello di mercato.

Sermin rifiuterà ma si troverà nei guai. In suo aiuto arriverà Yilmaz. Dopo aver scoperto dei problemi economici della cugina di Demir e dopo aver chiesto il benestare a Sabahattin, Akkaya proporrà alla donna l'acquisto della casa a un prezzo più elevato promettendo inoltre di non cacciarla di casa. La donna accetterà.

La nuova disponibilità economica sarà presto notata da Fusun, che si stupirà dei soldi che l'amica spenderà quando fino a pochi giorni prima lei stessa aveva dovuto saldare un conto perché un negoziante non le farà più credito.

Fusun, poi, si stupirà anche della scelta dell'amica di voler riconquistare il marito. Infatti, per potersi riabilitare anche a livello sociale, Sermin vorrà riottenere lo status di donna sposata.

Sermin vuole riconquistare Sabahattin

A tale scopo, la cugina di Demir investirà una parte del ricavato ottenuto dalla vendita della casa per ricomprare la macchina che proprio il medico aveva dovuto vendere per poter far fronte ai suoi bisogni economici.

Sabahattin, però, non apprezzerà il dono della moglie e, dopo aver ripreso possesso della sua macchina, sottolineerà a Sermin che non ha alcuna possibilità di stare ancora con lui. Insomma, il medico sembrerà certo di non voler più tornare sui suoi passi.

Il gesto di Sermin, dunque, almeno inizialmente si rivelerà del tutto inutile ma la donna non sembrerà arrendersi e tenterà ancora di riconquistare il marito. Per conoscere le prossime mosse di Sermin non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara.