Si è da poco conclusa la registrazione di una nuova puntata di U&D, la terza dell'edizione 2022/2023. Anche se il dating-show tornerà in onda solamente il 19 settembre, da più di una settimana sono ricominciate le riprese sia del Trono Classico che dell'Over. Tra i temi affrontati in queste ore in studio, i chiarimenti sul tentativo di corteggiamento di Riccardo a Federica, gli aggiornamenti sul ritorno di fiamma tra Ida e Alessandro, ma anche gli esiti delle prime uscite dei quattro tronisti con i loro nuovi spasimanti.

Aggiornamenti dagli studi di U&D

Oggi, mercoledì 7 settembre, c'è stata una nuova registrazione di U&D. Gli studi Elios, dunque, dopo una settimana hanno riaperto per accogliere il cast della nuova stagione del popolare dating-show.

Le anticipazioni che Lorenzo Pugnaloni sta dando tramite il proprio profilo Instagram, riguardano sia i protagonisti del Trono Classico che quelli dell'Over.

Il pubblico presente alle riprese odierne, infatti, è stato aggiornato su alcune frequentazioni che sono cominciate circa sette giorni fa al rientro dalla pausa estiva.

Nel parterre si è fatto notare Armando Incarnato che, come lui stesso ha anticipato sui social network, ha sfoggiato un nuovo colore di capelli: dal nero corvino, infatti, il napoletano è passato al bianco ossigenato, anche se la barba ha preferito non toccarla.

Primi interessi tra i protagonisti di U&D

Una settimana fa, sul web ha impazzato lo spoiler sull'inaspettato ritorno di fiamma tra Ida e un suo ex. Chi sperava in un ennesimo riavvicinamento tra la parrucchiera e Riccardo, però, rimarrà deluso nell'apprendere che in realtà la dama ha voluto dare un'altra possibilità ad Alessandro Vicinanza.

In questi giorni di pausa dalle registrazioni, i due devono essersi visti poco, anche perché la protagonista del Trono Over è appena rientrata a casa da una vacanza a Palermo con parenti e amici.

Per quanto riguarda Guarnieri, pochi giorni fa si è dichiarato per la tronista Federica non sapendo che per conoscerla avrebbe dovuto rinunciare al suo posto fisso nel parterre.

L'interesse del pugliese per la bella Aversano, però, non era così forte da andare oltre il rischio di essere eliminato definitivamente dal programma.

Oggi, però, si è parlato anche del gossip che ha travolto alcuni ex della trasmissione: Chiara Rabbi e Davide Donadei hanno raccontato i motivi della loro rottura, e il ragazzo ha spiegato perché ha incontrato Roberta Di Padua a cena.

Quest'ultima è stata invitata a uscire da Alessandro; se dovesse accettare, la romana tornerebbe nel cast fisso del Trono Over.

Esterne per i giovani di U&D

Nel corso della registrazione di U&D del 7 settembre, però, si è parlato anche dei giovani protagonisti del cast.

Una settimana fa sono stati presentati i quattro tronisti che animeranno la prima parte di stagione e ora, dopo i primi timidi scambi di battute, è arrivato il momento di iniziare a conoscere i corteggiatori.

A cercare l'amore sulla popolare poltrona rossa del dating-show, sono due ragazzi e due ragazze diversi tra loro ma con alcune cose in comune: tre protagonisti del Trono Classico su quattro, infatti, hanno lo stesso nome e un passato da spasimanti del programma di Maria De Filippi.

Federico Dainese, inoltre, in questi giorni è stato al centro di una piccola polemica: alcuni influencer come Venza e Marzano hanno portato alla luce dei messaggi che il neo tronista si sarebbe scambiato con un'ex dama del parterre poco prima di essere ufficializzato nel cast.

Federico Nicotera, invece, è un volto nuovo e, così come i colleghi, sta cominciando a uscire in esterna con le corteggiatrici che hanno catturato la sua attenzione al debutto.

Federica Aversano, poi, si è già fatta notare sia per la dichiarazione che le ha fatto Riccardo Guarnieri sia per l'accesa lite che ha avuto con Tina Cipollari nelle prime due registrazioni.