Il secondo daytime stagionale di Amici è servito per capire i gusti dei professori di ballo. Al termine della prima puntata domenicale, i voti assegnati dai tre insegnanti di danza ai nuovi allievi hanno generato una classifica. La maestra Celentano ha dato zero ad Asia, mentre Todaro e Emanuel Lo hanno giudicato insufficienti i classici Rita e Ramon. Proteste da parte dei ragazzi per i pareri troppo severi dei docenti della loro categoria.

Aggiornamenti dalla scuola di Amici

La ventiduesima edizione di Amici, è ufficialmente iniziata. Dopo un paio di puntate dedicate alla formazione della nuova classe, è partita la competizione tra i ragazzi e anche tra i professori della scuola.

Parte del daytime del 21 settembre, infatti, è stato dedicato alla classifica dei voti che i tre insegnanti di danza hanno assegnato a tutti gli allievi nello speciale d'esordio, quello nel corso del quale hanno ottenuto la maglia da titolari.

Maria De Filippi ha mostrato a ogni ballerino i tre voti che ha ricevuto dalla commissione interna e poi la classifica che questi hanno generato.

Fanalini di coda in questa prima graduatoria di categoria, sono: Rita e Ramon penultimi a pari merito, Asia ultima soprattutto a causa dello zero che le ha dato la maestra Alessandra Celentano.

Pareri opposti nella commissione interna di Amici

Se la maestra Celentano ha bocciato in modo inappellabile Asia (del team Todaro), Raimondo ed Emanuel Lo hanno giudicato insufficienti due dei tre allievi che Alessandra ha nella sua squadra.

Rita e Ramon, infatti, sono finiti in fondo alla classifica proprio a causa dei voti bassi che due professori della commissione interna hanno dato alla loro prima esibizione in studio.

Pareri positivi, invece, per Maddalena, Samu, Samuel e, a sorpresa, anche per Megan, che ha ottenuto una media del 6 nonostante sia in prova per un mese.

Nelle prossime puntate di Amici, poi, verrà mostrata la stessa cosa ai cantanti: tutti i nuovi protagonisti della classe, infatti, scopriranno che voti hanno dato Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa alle loro performance dello speciale andato in onda il 18 settembre scorso.

Attesa per le nuove anticipazioni di Amici

Il daytime di Amici del 21 settembre si è concluso con l'incontro tra la maestra Celentano e i suoi allievi che occupano il penultimo posto nella classifica generale di ballo.

La professoressa di danza classica si è opposta alle insufficienze che hanno dato Todaro ed Emanuel Lo ai suoi ragazzi, soprattutto se paragonate ai 7 e agli 8 che sono stati attribuiti a talenti a suo parere meno preparati come Asia.

In queste ore, inoltre, è in corso la registrazione della seconda puntata, quella che verrà trasmessa in tv domenica pomeriggio a partire dalle ore 14.

La curiosità del pubblico è tutta per i primi verdetti che emetteranno i professori: tutti e 19 gli alunni della classe, infatti, devono riconfermarsi titolari, altrimenti c'è il rischio che vengano sospesi o addirittura eliminati a una settimana dal via.

Maria De Filippi, dunque, sta conducendo lo speciale che segnerà il vero inizio della nuova edizione.

I talenti che hanno ottenuto un banco sette giorni fa, ora devono convincere gli insegnanti della commissione interna di meritarlo davvero e di poter andare avanti nella corsa verso l'ambitissima fase serale del programma, che però comincerà nella primavera del 2023 (probabilmente nel mese di marzo).