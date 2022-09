Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Un altro domani, nelle puntate che andranno in onda questa settimana su Canale 5, da lunedì 12 a venerdì 16 settembre, ci saranno tantissimi colpi di scena. In particolare, Sergio si pentirà di essere fuggito via e tornerà da Julia, ma quest'ultima, in un primo momento, non vorrà perdonarlo. Poi, però, la ragazza concederà un'altra opportunità all'uomo in quanto i due vorranno seguire insieme la gravidanza e la nascita del bambino.

Successivamente, ci sarà un colpo di scena, in quanto Julia farà la sua prima visita ginecologica e scoprirà di non essere incinta.

Jiulia non è incinta

Nelle puntate in onda prossima settimana su Canale 5, Carmen non vorrà partecipare alla merenda in cui la sua famiglia è quella di Victor si riuniranno per parlare dei preparativi del matrimonio.

Intanto, Sergio si sarà pentito di essersi dato alla fuga e chiederà a Julia di concedergli un'altra opportunità, ma la ragazza non ne vorrà più sapere di lui.

Poco dopo, però, Julia perdonerà Sergio e i due seguiranno insieme la gravidanza per il futuro bambino. In seguito, la ragazza andrà a fare la prima visita dal ginecologo e, a sorpresa, scoprirà di non essere in dolce attesa. Dunque, si è trattato di un errore di Julia. Quest'ultima, ormai abituata all'idea di diventare madre, a sarà molto triste e proverà un vuoto incolmabile.

Intanto, a Rio Muni, Carmen andrà da Patricia e le dirà di rivolere nuovamente le azioni dell'azienda che suo padre le ha ceduto, in modo tale da riprendere il controllo dell'azienda. La donna, però, non ne vorrà sapere di vendere le azioni e licenzierà Carmen .

Patricia riassumerà nuovamente Carmen in azienda

Patricia, dopo aver licenziato Carmen, deciderà di riassumerla.

La ragazza accetterà di riprendere il suo lavoro, ma Kiros non sarà contento e si scontrerà con Carmen, che si ritroverà così a dover affrontare da un lato il lavoro e dall'altro la relazione con Victor e l'atteggiamento ostile di Kiros.

Nel frattempo, Patricia ordinerà alla sua spia Jonas di scoprire che tipo di merce Ventura e Francisco trasportano con il camion dell'azienda.

Julia e Sergio organizzano una festa per il loro divorzio

Successivamente, Julia e Sergio organizzeranno, sotto gli occhi di una Diana sconcertata, una grande festa per festeggiare il loro divorzio. Intanto, Tirso dirà ad Elena che il padre di Eric è in galera con l'accusa di omicidio.

Infine, Julia sarà più decisa che mai a divorziare da suo marito e per questo motivo desidererà festeggiare questa sua decisione con tutti gli abitanti del paesino spagnolo.