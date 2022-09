Secondo le anticipazioni della soap opera turca Terra Amara, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da questo lunedì 12 fino a venerdì 16 settembre (con orario fissato dalle 16:30 alle 17:25), ci saranno diverse novità e colpi di scena.

In particolare, Hunkar dirà a Sermin di chiedere scusa a Gulten, in quanto l'ha accusata ingiustamente di aver rubato i gioielli. Intanto Demir verrà eletto Presidente della Camera dell'Industria.

Zuleyha, scoprirà per caso che la sua amica Gulten non ha mai spedito le sue lettere a Yilmaz mentre era in carcere e per questo motivo deciderà di allontanarla.

Yilmaz organizzerà un viaggio ad Istanbul e Zuleyha deciderà di testare la fiducia della sua famiglia. In particolare, la donna dirà a Sermin di voler andare nella capitale turca con suo figlio.

Hunkar costringerà Sermin a scusarsi con Gulten, in quanto l'aveva accusata di aver rubato i gioielli ingiustamente. Nel mentre, Demir verrà eletto Presidente della Camera dell'Industria, anche se ci saranno diversi sospetti di brogli, comunque sia Fekeli inviterà il figlio a non scoraggiarsi e a continuare a combattere.

Poco dopo Gaffur e Saniye si ritroveranno in serie difficoltà economiche, a causa di un ladro che ruberà tutti i loro soldi. A causa di ciò, la coppia cercherà rifugio a casa di Suna, zia dell'uomo.

Successivamente Zuleyha e Sermin decideranno di andare a fare un giro in auto, ma resteranno bloccate. Fortunatamente per le due arriverà Yilmaz a risolvere la situazione, aiutandole. Poco dopo Sermin andrà subito a riferire tutto a Hunkar e aggiungerà anche alcuni dettagli inesistenti, esagerando quindi sul racconto.

Per questo motivo, Hunkar metterà in dubbio la fedeltà di Zuleyha nei confronti di Demir.

Nel frattempo Zuleyha, scoprirà che Gulten non ha mai spedito le sue lettere a Yilmaz mentre era in carcere e per questo allontanerà da sé l'amica.

Intanto, Yilmaz organizzerà un viaggio di lavoro a Istanbul, mentre Zuleyha testerà la fiducia della famiglia dicendo a Sermin di voler andare a Istanbul insieme al figlio.

Il piano della donna arriverà subito alle orecchie di Demir, il quale correrà in aeroporto ma troverà solo Yilmaz in partenza. Infatti la giovane protagonista è in realtà andata a casa di Nihal e Cengo.