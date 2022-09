Secondo le anticipazioni della soap opera spagnola Un altro domani nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da martedì 27a venerdì 30 settembre ci saranno diverse novità e colpi di scena.

In particolare Tirso dirà a Elena che il padre di Erik è in carcere, perciò sta provvedendo lui alla crescita del nipote però con molte difficoltà. Allo stesso tempo Tirso non parteciperà alla festa di divorzio di Julia e Sergio perché non se la sentirà.

Intanto Victor vorrebbe lasciare il lavoro in fabbrica perché teme che possa essere la causa della crisi con Carmen.

Quest'ultima però cercherà di convincerlo a non compiere questa scelta.

Alicia vorrebbe farsi vedere più spesso in giro con Angel come una vera coppia. Per questo motivo, la donna dirà all'uomo di uscire più spesso insieme, ma lui sarà molto annoiato di fronte a questa richiesta, perchè preferirebbe dedicarsi completamente al lavoro insieme a Ventura.

Un altro domani: il padre di Erik è in carcere per un delitto

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, nella Spagna attuale Tirso avrà una conversazione con Elena e in questa circostanza l'uomo si aprirà con la donna affermando che suo fratello Jorge, padre di Erik è in galera in quanto è accusato di un delitto. Proprio per questo motivo, l'uomo sta badando a suo nipote, però non potrà negare di avere difficoltà nel crescere il giovane figlio del fratello.

Tirso verrà invitato alla festa di divorzio di Julia e Sergio, però l'uomo non se la sentirà di partecipare. Un po' a sorpresa, però, Julia e Sergio dopo il divorzio andranno d'accordo, come mai erano riusciti a fare durante il matrimonio e questo non farà altro che creare pettegolezzi in paese.

Intanto durante la festa Erik e Cloe avranno modo di incontrarsi e saranno subito saranno in sintonia.

Victor vorrebbe lasciare il lavoro in fabbrica per risolvere la crisi con Carmen

Nel frattempo, nel passato, Victor penserà di lasciare il lavoro in fabbrica, in quanto teme che egli possa essere la causa della crisi che sta vivendo con Carmen.

Quest'ultima però non sarà affatto d'accordo con la decisione presa dall'uomo e cercherà di fargli cambiare idea.

Infine Alicia vorrebbe trascorrere molto più tempo con Angel e gli proporrà di uscire più spesso in giro come una vera coppia, ma l'uomo non pare essere intenzionato, in quanto preferisce dedicarsi completamente al proprio lavoro insieme a Ventura.