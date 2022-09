La morte di Susanna ha dato indubbiamente uno scossone alle trame di Un posto al sole. Ci sono però altre storyline che meritano la dovuta attenzione e che erano state messe in stand by, a causa di questo tragico evento. In particolare, la stagione precedente si era conclusa lasciando un grande interrogativo aperto, in merito al personaggio di Lia Longhi.

Sono state fatte molte congetture in merito all'identità di questa misteriosa donna ma ieri, a causa di un particolare dettaglio, è spuntata fuori un'altra teoria molto interessante che vedrebbe Lia come membro della storica famiglia Palladini.

Avere il ritorno di un altro Palladini, potrebbe essere sicuramente uno scenario suggestivo. Ma è davvero possibile? A seguire verrà analizzata questa teoria.

L'interesse di Lia per Palazzo Palladini

La teoria che Lia (Chiara Mastalli) possa essere un membro della famiglia Palladini, è venuta fuori nell'episodio di giovedì 8 settembre. La donna dapprima ha fatto un'insolita richiesta a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano), pregandoli di ospitarla per qualche giorno, durante la sua prova. Nonostante le perplessità di Ferri, i due hanno acconsentito, ma nel finale è avvenuto un altro evento piuttosto inquietante.

Lia, arrivata sul posto per iniziare il suo lavoro, ha osservato Palazzo Palladini con una certa soddisfazione e poi ha tirato fuori un disegno raffigurante la celebre dimora.

A quanto pare la donna nutre quindi un interesse verso il Palazzo. Ovviamente potrebbe essere una normale ammirazione verso un luogo così bello, ma ad Upas nulla viene mostrato a caso, quindi è lecito pensare che, in qualche modo, tale dettaglio avrà il suo peso in futuro.

Un posto al sole: la famiglia Palladini

Molti hanno notato anche come Lia abbia i tratti tipici dei Palladini, come i capelli biondi e gli occhi chiari.

Ora se è pur vero che sono attori è altresì innegabile che certi dettagli vengano curati in fase di casting. Quindi la somiglianza potrebbe essere davvero un indizio. Dando per buona questa teoria, chi potrebbe essere quindi Lia?

Considerata l'età potrebbe essere una figlia di Eleonora o più difficilmente di Alberto o Alessandro se l'avessero avuta in giovanissima età.

In merito ad Eleonora, va anche considerata una cosa: in effetti lei ha avuto una fase della sua vita molto sbandata. Sarebbe quindi in linea con il suo personaggio che prima possa aver concepito una figlia con qualcuno e la cosa sia stata messa a tacere.

C'è poi la teoria della sorella. Lia potrebbe essere una figlia di Tancredi avuta in gioventù o perché no della contessa Federica. La ragazza potrebbe essere infine un'altra figlia del conte Giacomo, del resto l'uomo aveva già avuto una figlia illegittima (ndr, Anna Boschi). Se tale teoria venisse confermata, ci sarebbe quindi una sorta di ritorno alle origini, visto che è proprio da lì che era partito il racconto di Un posto al sole.

Altre teorie sull'identità di Lia

Al momento restano in piedi anche altre teorie tutte più o meno valide. C'è chi pensa che Lara prima di partire si sia sincerata di avere qualcuno in casa che controllasse la situazione e preparasse il terreno per un suo ritorno. C'è chi ipotizza invece che Lia possa essere stata mandata da Fabrizio, deciso a vendicarsi dell'uomo che lo ha prima rovinato economicamente e poi portato via la donna amata.

Sempre in tema vendetta, c'è chi pensa che la donna possa essere lì per vendicarsi di Miriam Imparato, la giovane morta a causa di Roberto e Marina. In questo ambito, però i nemici che i due si sono fatti negli anni sono tantissimi. Va detto che il tema vendetta è stato già esaminato da poco con la vicenda di Pietro Abbate, ma resta pur sempre una teoria valida.

Ovviamente c'è anche spazio per un classico intramontabile come una figlia segreta di Ferri o Marina; saprebbe di già visto ma risulta comunque possibile.