Manca solo una settimana all'inizio dell'edizione 2022/2023 di Uomini e Donne. Lunedì 19 settembre, infatti, andrà in onda la prima puntata del dating-show dopo la pausa estiva, quella che è stata registrata lo scorso 30 agosto. Le anticipazioni che circolano da qualche settimana su questo appuntamento, fanno sapere che Maria De Filippi ha presentato il parterre Over e i tronisti a fasi alterne, concentrandosi soprattutto sulle ragazze sulla poltrona rossa, Lavinia e Federica.

Aggiornamenti sulla programmazione di Uomini e Donne

Uomini e donne sta per tornare in onda con un'edizione che si preannuncia "scoppiettante".

Le anticipazioni delle prime quattro puntate che sono state registrate fino ad ora, sono spiazzanti e hanno già creato parecchio chiacchiericcio sul web.

Il debutto della stagione 2022/2023 del dating-show di Canale 5, avverrà lunedì 19 settembre: esattamente tra una settimana, dunque, Maria De Filippi tornerà a far compagnia ai telespettatori cinque giorni su sette con il suo storico e amato format.

L'appuntamento d'esordio che sarà trasmesso in tv, servirà soprattutto per ufficializzare tutti i protagonisti che animeranno i prossimi mesi di programmazione della trasmissione Mediaset, sia quelli del Trono Over che quelli giovani del Classico.

Cosa accade nei primi appuntamenti di Uomini e Donne

Nel corso della prima puntata del 19 settembre, dunque, ci sarà spazio per il ritorno in studio di molti storici personaggi del Trono Over: l'unico veterano a non essere stato riconfermato, è Biagio Di Maro (si vocifera che sia stata la conduttrice a non volerlo più nel cast dopo una serie di comportamenti poco rispettosi nei confronti delle signore con cui il napoletano è uscito).

Subito al centro dell'attenzione, invece, sono stati i soliti Ida Platano e Riccardo Guarneri: lei ha spiazzato decidendo di riuscire con l'ex Alessandro Vicinanza, lui ha insistito parecchio per fare un ballo con una delle nuove troniste.

Nell'appuntamento d'esordio della nuova stagione di Uomini e Donne, infatti, saranno presentate le due ragazze che la redazione ha messo sul trono dopo una lunga serie di casting.

Entrambe le neo protagoniste della versione giovani del dating-show, sono ex corteggiatrici, quindi volti già noti al pubblico a casa.

Colpi di scena in arrivo a Uomini e Donne

La prima tronista ad essere stata presentata, è Lavinia Mauro: la studentessa 26enne di Roma, dunque, torna a Uomini e Donne a qualche anno di distanza dal corteggiamento non andato a buon fine nei confronti di Nicolò Brigante.

A catturare l'attenzione di pubblico e cavalieri del cast, però, è stata l'altra ragazza che la redazione ha scelto per il Trono Classico 2022/2023: Federica Aversano, ex spasimante di Matteo Ranieri, è rientrata in studio in un nuovo ruolo, forse quello più ambito da chi partecipa al dating-show per cercare l'anima gemella.

La napoletana è stata subito "messa nel mirino" da Riccardo che, dopo un ballo a centro studio, ha deciso di dichiararsi per lei.

Le anticipazioni delle prime due puntate della nuova stagione, però, specificano che questo corteggiamento è durato ben poco quando ha scoperto che per conoscere la 28enne avrebbe dovuto rinunciare al posto fisso nel parterre degli Over, Guarnieri ha fatto dietrofront e ha accantonato quest'idea per paura di essere eliminato.

Anche Gemma Galgani è ancora protagonista della trasmissione di Maria De Filippi: all'esordio, inoltre, la 72enne conoscerà il signor Didier, ci uscirà a cena e con lui si scambierà dei baci che non porteranno a nulla, perché il giorno dopo lui metterà fine alla frequentazione.