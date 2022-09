Nuovi appuntamenti con Un posto al sole sono in arrivo. La soap che va in onda su Rai 3 non smette di stupire i telespettatori. Diversi i colpi di scena presenti nelle ultime puntate, ma ancora tante novità stanno per arrivare. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 5 al 9 settembre, rivelano che Niko sarà determinato ad intraprendere una battaglia legale contro Micaela e a proteggere Jimmy da ogni sofferenza. Momenti di preoccupazione per Giulia e Angela, dopo che Adele si renderà irreperibile.

Un posto al sole, spoiler dal 5 al 9 settembre: Niko pronto a tutto per difendere Jimmy

A palazzo tutti saranno scossi per gli ultimi avvenimenti. Diverse vite sono state improvvisamente stravolte da quanto successo a Susanna. Grande sarà l'attenzione su Niko, che cercherà in ogni modo di prendersi cura di Jimmy, per evitare che possa soffrire ulteriormente. Il ragazzo avrà il pugno duro con Micaela, con la quale deciderà di intraprendere una battaglia legale. Speranza sarà determinata ad andare a fondo sulla questione delle bufale. Silvia continuerà ad avvicinarsi sempre di più a Riccardo e Rossella. Michele invece, sembrerà essere sempre più emarginato.

Mariella continuerà a nutrire tanti dubbi sula questione che riguarda il pozzo.

A tal proposito, la donna deciderà di andare con Guido al caseificio per avere un confronto con Espedito. Niko non sarà intenzionato a cambiare idea su Micaela e sulla battaglia legale, motivo per cui le sorelle Cirillo inizieranno a confrontarsi per capire come comportarsi al riguardo. Alberto proverà a far ragionare Niko sulle difficoltà che potrebbe avere mettendosi contro Micaela.

Anticipazioni Un posto al sole al 9/9: Giulia e Angela in apprensione per Adele

Giulia e Angela decideranno di recarsi a casa di Adele. Quest'ultima infatti, da un po' di tempo sembra essere diventata totalmente irreperibile, destando la preoccupazione di tutti. Rossella sarà prossima alla conoscenza dell'amica di suo padre, Fabiana.

Nonostante Fabiana abbia portato una ventata di allegria nella vita di Michele, una volta fatta la sua conoscenza, Rossella non ne sarà per nulla felice. Fabiana infatti, non le piacerà per niente.

Marina riceverà una mail molto strana, che farà vacillare la sua relazione. Fortunatamente, però, Roberto farà una proposta alla donna che metterà subito le cose a posto. Mastro Peppe si recherà a palazzo per i lavori di ristrutturazione. Alberto gli parlerà dei suoi piani futuri. Continueranno per Nunzio le ricerche di Chiara. L'uomo infatti assumerà un detective privato per capire dove si trova la ragazza e attenderà con ansia qualche informazione.