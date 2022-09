Continua la messa in onda di Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda il 29 settembre preannunciano nuovi colpi di scena.

Per Chiara si avvicinerà il giorno del processo a suo carico e dovrà decidere cosa fare del proprio futuro. Per questo motivo Franco risulterà ansioso.

Upas, puntata 29 settembre: Franco in ansia per il figlio

Nel corso della puntata di Upas del 29 settembre si affronterà un argomento piuttosto delicato. Dunque si avvicinerà il giorno del processo per Chiara.

La ragazza, difatti, si era autodenunciata per l'incidente in cui è morto il padre. Pertanto sarà chiamata in giudizio, anche se si trova nell'altra parte del mondo.

Proprio per questo motivo il marito di Angela non riuscirà a stare tranquillo, dato che teme per il futuro del suo figlio adottivo. Del resto se Chiara non si presenta al processo, sarà automaticamente dichiarata latitante e non potrà più fare ritorno in Italia.

Un posto al sole, anticipazioni 29/9: Petrone e Cammarota discutono

Stando alle anticipazioni dell'episodio di Upas che andrà in onda il 29 settembre Nunzio e Chiara continueranno a discutere. Tuttavia non viene spoilerato quale possa essere l'argomento principale delle loro discussioni.

I due giovani, però, oltre alle loro divergenze personali, dovranno affrontare una nuova problematica. La coppia, difatti, dovrà fare i conti con un incontro inaspettato e poco piacevole. Questa novità li metterà ulteriormente in crisi. Gli spoiler, però, sono criptici e non anticipano quale possa essere la persona che i due ragazzi incontreranno.

Considerando i problemi della giovane Petrone con la cocaina potrebbe trattarsi di qualcosa legato alla sua tossicodipendenza.

Upas, spoiler del 29 settembre: Alberto vuole creare una casa vacanze

Le anticipazioni della puntata di Upas del 29 settembre svelano che sarà dato spazio anche al personaggio di Alberto. Quest'ultimo sembrerà determinato a recuperare il suo rapporto con Clara.

L'avvocato, difatti, vorrebbe tornare a vivere con la ragazza e con suo figlio. Tuttavia, oltre ai progetti di vita personale, Palladini avrà anche un altro obiettivo. Alberto vorrebbe che il suo appartamento a Palazzo Palladini diventasse una casa vacanze, in modo da poterne tranne notevoli profitti.

Ovviamente prima di proseguire con il suo progetto, dovrà chiedere il consenso agli altri condomini. Questi ultimi, però, non sembreranno essere tutti d'accordo nell'approvare l'idea di Alberto, anche per l'antipatia personale nei confronti dell'avvocato.