Proseguono le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 13 settembre 2022. Le trame dell’episodio in onda alle 20.50 su Rai 3 vedono Eugenio alle prese con un'iniziativa volta a far reagire Viola, ma che non avrà gli effetti positivi sperati.

Nel frattempo, attenzione a Nunzio che, grazie alle indagini dell'investigatore, ha scoperto che Chiara si trova a Capo Verde e non ha perso tempo per comprare il biglietto per raggiungerla, emozionato alla sola idea di rivederla. Purtroppo però, si troverà davanti a un'amara e dolorosa realtà.

Un Posto al Sole anticipazioni: Nunzio trova Chiara

Nunzio non si è mai perso d'animo e, anche a costo di mettersi in pericolo tornando a giocare, ha ingaggiato un costoso investigatore. Il suo è stato un investimento buono, dato che l'uomo ha scoperto il luogo in cui Chiara ha deciso di rifarsi una vita, Capo Verde. Nunzio, senza voler sentire ragioni, ha avvisato Franco, Silvia, Rossella e Samuel della sua imminente partenza per raggiungere la sua amata, quasi incredulo di averla rintracciata.

Stando alle Anticipazioni di Un Posto al Sole su Nunzio e Chiara, nella puntata del 13 settembre, Nunzio riabbraccerà la sua Chiara, ma si troverà davanti a un'amara realtà. Purtroppo, la giovane Petrone è ricaduta nella dipendenza, non riuscendo a trovare la forza di costruirsi una nuova vita ripartendo da zero.

Marina musa di Roberto: Un Posto al Sole anticipazioni del 13 settembre 2022

Franco è molto nervoso per la scelta di Nunzio, che mette in pericolo anche la sua posizione. Non sapendo con chi sfogare la sua rabbia, se l'è presa con Roberto che, insieme a Lara, hanno contribuito a distruggere Chiara. Marina, che ha un grosso ascendente su Ferri, riuscirà però a placare il suo animo.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole raccontano che Marina e Roberto saranno inquieti nelle prossime puntate e avranno ben ragione d'esserlo, visto che le loro vite saranno in pericolo. A Palazzo Palladini si sfiorerà la tragedia e Upas si tingerà di giallo: ma chi è che vuole fare loro del male?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Eugenio fa un passo sbagliato con Viola

Nelle puntate ora in onda di Un posto al sole, Viola si sente in colpa per la morte di Susanna. Questo tormento non la lascerà in pace e, anche se la ripresa fisica sarà piuttosto veloce, a livello psicologico non sarà altrettanto. Le sue condizioni inizieranno infatti a destare preoccupazione.

Eugenio, nel vano tentativo di far reagire Viola, prenderà un'iniziativa in fin di bene. Purtroppo, però, la sua idea si rivelerà un disastro, finendo per mettere la moglie ancora più in difficoltà e distante emotivamente da lui.

Ricordiamo che Un Posto al Sole può essere visto anche on demand e in replica sul portale RaiPlay.