L'appuntamento con Un posto al sole torna nella settimana 26-30 settembre 2022 con le nuove puntate in prima visione assoluta.

I colpi di scena non mancheranno e, le anticipazioni ufficiali, rivelano che per Lara arriverà il momento di affrontare la polizia dopo i sospetti sul suo conto circa l'avvelenamento ai danni di Marina e Roberto.

Spazio anche alle vicende di Nunzio che, in questi nuovi episodi della soap opera di Rai 3, affronterà l'ennesima dura prova che lo porterà a prendere una decisione inaspettata sul suo legame con Chiara.

Nunzio sventa una rapina: anticipazioni Upas 26-30 settembre 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole al 30 settembre 2022, rivelano che per Chiara si avvicinerà sempre più la data del processo, motivo per il quale Franco sarà particolarmente agitato e nervoso anche per quelle che potrebbero essere le conseguenze legate al suo Nunzio.

Intanto, il giovane ragazzo, sempre più in crisi per la complicata situazione che si è venuta a creare con Chiara, proverà a chiedere aiuto a Rossella, scatenando poi la gelosia del suo compagno.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso delle puntate Nunzio si ritroverà a dover affrontare l'ennesima dura prova.

Il ragazzo, infatti, arriverà a sventare una rapina e a mettere in salvo la sua amata Chiara.

Lara affronta la polizia: anticipazioni Upas 26-30 settembre

Trattasi dell'ennesima situazione di pericolo per Nunzio che, a questo punto, prenderà una decisione del tutto inaspettata in merito alla sua situazione sentimentale.

E poi ancora, le nuove anticipazioni di Un posto al sole nella settimana 26-30 settembre, rivelano che per Lara arriverà il momento di presentarsi al cospetto della polizia per affrontare l'atteso interrogatorio.

La donna, infatti, ha attirato non pochi sospetti dopo che c'è stato l'avvelenamento ai danni di Roberto e Marina e gli inquirenti sospettano seriamente che sia stata lei a far del male alla coppia.

Per questo motivo, quindi, Lara si ritroverà a dover rispondere alle domande della polizia e durante l'interrogatorio non farà altro che ribadire di essere completamente estranea ai fatti e di non aver fatto del male alla coppia.

Il ritorno di Otello: anticipazioni Upas 26-30 settembre

Occhi puntati anche su Alberto che, dopo aver deciso di riprendere in mano le redini del suo rapporto con Clara, penserà di voler costruire una casa-vacanze all'interno di Palazzo Palladini.

Peccato, però, che la sua proposta non accontenterà tutti gli abitanti dello storico palazzo, in particolar modo Renato, che apparirà sul piede di guerra.

E, in questi nuovi appuntamenti con la soap Un posto al sole, ci sarà spazio anche per il rientro in città di Otello che dopo un lungo periodo potrà riabbracciare i suoi amici e la sua amata famiglia.