Gli spettatori della soap opera italiana Il Paradiso delle signore, sono sempre più entusiasti di scoprire tutte le novità della settima stagione. Nel corso dell’episodio in programmazione su Rai Uno il 17 ottobre 2022, Ezio Colombo (Massimo Poggio) a sorpresa deciderà di contare sulla complicità della contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) per divorziare in maniera definitiva dall’ex moglie Gloria Moreau (Lara Komar).

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, episodio del 17/10: Clara dice una bugia a Don Saverio

Nella ventiseiesima puntata dell’amata serie televisiva campione in termini di ascolti e in onda lunedì 17 ottobre come al solito dalle ore 16:05, per cominciare Matilde (Chiara Baschetti) vuoterà il sacco con la parente Adelaide dicendole nel dettaglio ciò che è successo con suo marito Tancredi (Flavio Parenti).

Intanto la new entry avrà un obiettivo ben chiaro, dopo essersi arrabbiata parecchio con Vittorio (Alessandro Tersigni) per aver creato lo slogan della campagna di solidarietà per le vittime della tragedia del Vajont grazie a una sua lettera: in particolare Frigerio di Sant’Erasmo non avrà alcuna intenzione di perdonare il direttore Conti.

Nel contempo al centro delle trame ci sarà ancora Clara (Elvira Camarrone), che non avrà altra scelta oltre a quella di mentire a Don Saverio (Andrea Lolli) a seguito dei numerosi litigi avuti con la perpetua Elide: la fanciulla dirà al parroco del capoluogo lombardo che Irene (Francesca Del Fa) e le altre inquiline l’hanno ospitata nel loro appartamento. In realtà la nuova venere del paradiso si sistemerà al grande magazzino grazie ad Alfredo (Gabriele Anagni), pur sapendo che la verità prima o poi rischierà di venire a galla e di arrivare quindi alle orecchie del suo parente.

Irene smette di esercitare il ruolo di capocommessa, Ezio chiede aiuto ad Adelaide

Successivamente a Milano metterà piede Vito Lamantia (Elia Tedesco), un uomo che vorrà lavorare a tutti i costi al grande magazzino come contabile. A proposito del lussuoso negozio milanese ci sarà una novità riguardante la rivista del Paradiso Market, poiché verrà presa in considerazione l’idea di attirare l’attenzione delle lettrici inserendo una rubrica di posta.

Irene invece smetterà di esercitare il ruolo di capocommessa poiché la mansione tornerà a essere affidata a Gloria (Lara Komar), da poco uscita dal carcere per aver ottenuto la grazia.

Per concludere Ezio metterà da parte l’orgoglio per annullare il suo matrimonio con la madre di Stefania (Grace Ambrose): nello specifico il signor Colombo chiederà aiuto alla contessa Adelaide.