Oggi, mercoledì 5 ottobre, è in corso la registrazione della quarta puntata di Amici di Maria De Filippi, la quale andrà in onda questa domenica, 9 ottobre su Canale 5 a partire dalle 14:00. Gli scorsi appuntamenti sono stati colmi di momenti di grande tensione. In particolare, Ramon è stato sospeso dalla maestra Celentano a causa del suo atteggiamento. Il ballerino di danza classica non ha gradito molto il compito assegnato dalla sua insegnante ad un'altra allieva, Ludovica. Dopo aver espresso chiaramente il suo pensiero, la sua tutor di riferimento ha deciso di sospenderlo.

Pertanto, nel corso della quarta puntata, verrà affrontata nuovamente la questione per decidere il da farsi.

Sfide della quarta puntata e prime anticipazioni di Amici 22

Nel corso della prossima puntata, gli allievi della scuola dovranno affrontare le consuete gare, le quali determineranno una classifica. Coloro che riceveranno il voto più basso, saranno a rischio eliminazione. Dovranno sostenere una gara inediti e una cover. Mentre, per quanto riguarda i ballerini, la classifica verterà su esibizioni inerenti il loro stile.

Oltre alle prove settimanali e ai compiti assegnati dai professori, i ragazzi dovranno sostenere anche delle sfide. In particolare, Gianmarco, il ballerino di Alessandra Celentano, verrà messo a confronto, per volere di Raimondo Todaro, con un'altra ragazza di nome Claudia - la quale è la ragazza di Samuele, ex allievo della scuola di Amici dell'anno 2020.

Nel corso della settimana, l'allievo della categoria hip hop si è sentito preso in giro dall'insegnante di latino-americano, il quale non ha mai apprezzato le sue qualità. Inoltre, lo ha definito mediocre, consigliandogli di intraprendere un'altra carriera: quella del comico. Parole che, ovviamente, non sono state affatto apprezzate da Gianmarco.

Momenti di sconforto tra gli allievi di Amici 22

Anche quest'anno, gli allievi di Amici 22 sono messi a dura prova. Ciò, talvolta, provoca dei forti momenti di sconforto, poiché non tutti riescono a reggere la pressione. Infatti, spesso e volentieri, i vari ragazzi subiscono le critiche degli insegnanti. In particolare, Rudy Zerbi, il quale non apprezza alcuni allievi delle due colleghe, tra i quali Wax, Niveo e Andre.

Sin da subito, infatti, il professore della categoria canto ha criticato apertamente le esibizioni dei tre giovani.

Invece, per quanto riguarda la categoria ballo, la più colpita è Rita. In ogni sua esibizione, purtroppo l'insegnante Emmanuel Lo non apprezza la scarsa espressività. Pertanto, domenica 9 ottobre, la ballerina cercherà in tutti i modi di dimostrare le sue capacità e i suoi miglioramenti, grazie a un duro lavoro fatto in sala nel corso delle settimane.