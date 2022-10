Nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda mercoledì 12 ottobre, Maria De Filippi ha notato lo sguardo insistente di Riccardo su Federica. La presentatrice ha indagato sull'interesse del cavaliere per la tronista, mentre quest'ultima ha ribadito che non si smuove dalla sua posizione: o Guarnieri lascia il parterre del Trono Over per conoscerla oppure l'unica cosa che può fare è guardarla da lontano.

Provocazioni a distanza tra i protagonisti di Uomini e Donne

Maria De Filippi è attentissima a tutto quello che accade negli studi di Uomini e donne e oggi, mercoledì 12 ottobre, è stata la prima ad accorgersi che Riccardo non staccava gli occhi di dosso a Federica da quando l'ha vista entrare in studio.

"La guardi eh?" ha chiesto con tono ironico la padrona di casa.

Il cavaliere non ha nascosto l'interesse che prova e che ha sempre provato per la giovane, e anche nella puntata odierna ha confermato: "La guardo perché mi piace, l'ho sempre detto".

Quando Guarnieri ha cercato di intavolare una discussione sull'ultimatum che Aversano gli avrebbe fatto nei giorni precedenti, ovvero "o mi corteggi o mi lasci stare", la presentatrice del dating show è immediatamente intervenuta per precisare: "Sono stata io a dirtelo perché è questo il regolamento del programma".

"Se tu dai il numero di telefono alle dame del parterre e in più esci in esterna con lei, non è corretto nei confronti dei ragazzi che sono qui seduti" ha spiegato la conduttrice tra gli applausi del pubblico presente.

Ammiccamenti tra i personaggi di Uomini e Donne

Anche Federica ha sottolineato a Riccardo che lei non ha mai dato un aut aut a nessuno ma, nel rispetto delle regole della trasmissione, gli ha chiesto di prendere una decisione.

Guarnieri non si è smosso dalla sua posizione, anche se il suo sguardo sembra aver confermato una grande attrazione fisica nei confronti della tronista.

Maria ha ricordato al cavaliere del Trono Over che se vuole fare anche solo un'esterna con Aversano deve rinunciare al suo posto nel parterre over e accomodarsi tra i giovani corteggiatori: lui ha rifiutato per l'ennesima volta.

I sorrisi che si sono scambiati anche a distanza, però, portano a pensare che l'interesse potrebbe essere reciproco, tant'è che la ragazza a un certo punto ha esclamato: "Non mi corteggi?

Allora guardi".

Le anticipazioni delle puntate che sono state registrate dopo quella che è andata in onda il 12 ottobre, infatti, fanno sapere che Riccardo si avvicinerà ancora a Federica durante un ballo e "costringerà" De Filippi a rimetterlo in riga un'altra volta.

L'ultimatum della conduttrice di Uomini e Donne

Dalle anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne (quelle che saranno trasmesse su Canale 5 tra la metà e la fine di ottobre) si apprende che Riccardo cercherà un nuovo contatto fisico con Federica in un momento dedicato al ballo.

La presentatrice indagherà su quello che il cavaliere e la tronista si sono detti mentre gli altri del parterre danzavano, e scoprirà che Guarnieri è ancora molto interessato alla giovane e vorrebbe conoscerla meglio.

Maria De Filippi non cambierà le regole del suo programma per lui, quindi sarà messo nuovamente di fronte a un ultimatum: diventare corteggiatore rinunciando al posto nel Trono Over, oppure rimanere dov'è con la promessa di lasciar stare la 28enne che è in cerca dell'anima gemella.

A oggi, 12 ottobre, non c'è stato un altro colpo di scena con protagonisti Federica e Riccardo, anzi lui riprenderà a litigare e a fare pace prima con Ida e poi con Roberta, entrambe sue ex fidanzate.