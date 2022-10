Interessanti novità saranno al centro delle puntate finali di Una vita, in programma a breve su Canale 5. Le trame della soap opera, made in Spagna, raccontano che Fabiana, Servante Gallo e Casilda Escolano diventeranno ricchi dopo aver acquistato un biglietto vincente della lotteria.

Una vita, anticipazioni: Fabiana decide di acquistare un biglietto della lotteria

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti il finale di stagione della soap opera trasmesso a novembre in televisione annunciano che Fabiana, Servante e Casilda riceveranno una notizia, capace di cambiare il corso della loro esistenza.

Tutto comincerà quando il locandiere deciderà di acquistare un biglietto della lotteria con una combinazione numerica, sognata alcuni giorni prima. Una decisione che susciterà i dubbi di Fabiana, che nonostante tutto sceglierà di acconsentire alla volontà dell'ex portiere, trascinando pure Casilda. In questo frangente, la madre di Cayetana prometterà alla domestica che divideranno i soldi in caso di vincita. A tal proposito, le due donne crederanno di non aver chance di vittoria, se il destino non ci mettesse lo zampino. Il biglietto comprato da Servante si aggiudicherà la lotteria.

Fabiana, suo marito e Casilda diventano ricchi grazie alla vincita

Nei nuovi appuntamenti di Una vita, trasmessi prossimamente in tv, Fabiana, suo marito e Casilda diventeranno così ricchi.

Neanche a dirlo, i proprietari della pensione di Acacias 38 e la domestica saranno elettrizzati dalla vincita, capace di migliorare il loro stile di vita in meglio dopo tanti anni di sacrifici. Difatti, i tre non dovranno più preoccuparsi di trovare il denaro per sopravvivere.

Per questo motivo, ognuno dei tre amici penserà ad un modo per sfruttare il denaro vinto grazie al biglietto della lotteria.

Casilda penserà di lasciare il suo posto di lavoro come cameriera in casa di Rosina e Liberto dopo tanti anni di onorato lavoro. Dall'altra parte, Servante e Fabiana penseranno di modernizzare la loro pensione per renderla più accogliente ai nuovi avventori.

La domestica potrebbe decidere di licenziarsi da Rosina e Liberto

Purtroppo Casilda accuserà dei rimorsi di coscienza nei riguardi di Liberto e Rosina, con i quali ha stipulato un forte legame dopo tanti anni passati al loro servizio.

A tal proposito, l'Escolano non saprà che comportamento assumere nei riguardi della padrona, in quanto apparirà divisa tra rimanere al suo fianco oppure licenziarsi e godere così dei soldi della lotteria. Quale decisione prenderà la domestica? Una scelta che verrà svelata nel corso dell'ultima puntata della telenovela iberica che chiuderà per sempre i battenti dopo 10 anni di successi su Canale 5.