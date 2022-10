Can Yaman perde ascolti in prime time con Viola come il mare e viene battuto da Carlo Conti. L'ultima sfida auditel per l'attore turco ha avuto un risultato del inaspettato per la fiction di Canale 5, che ha perso un bel po' di spettatori rispetto al debutto della settimana precedente.

E, in una recente intervista, il padrona di casa di Tale e Quale Show in onda in prime time su Rai 1, non ha risparmiato una frecciatina nei confronti di Can Yaman e della sua serie televisiva.

Viola come il mare perde ascolti: Can Yaman sconfitto da Carlo Conti

Nel dettaglio, il debutto di Viola come il mare su Canale 5 è stato particolarmente positivo: la fiction con Can Yaman ha debuttato con quasi tre milioni e mezzo di spettatori e uno share superiore al 20%.

Numeri che, tuttavia, non sono stati confermati alla seconda puntata, che si è fermata ad una media di 2,7 milioni di spettatori con uno share del 17%.

Un calo sostanziale di spettatori per la serie di Canale 5 che, in prime time, è stata sonoramente sconfitta da Carlo Conti. Lo show di Rai 1, infatti, ha registrato una media di oltre 3,6 milioni di spettatori con uno share che ha sfiorato la soglia del 23%.

'Noi abbiamo di meglio', Carlo Conti attacca Can Yaman

Una vittoria schiacciante per Carlo Conti che, dopo aver perso la prima sfida auditel, ha riconquistato di nuovo lo scettro di "re del venerdì sera", strappandolo dalle mani di Can Yaman.

E, in una recente intervista rilasciata al settimanale "Mio", il conduttore di Rai 1 non ha risparmiato neppure una frecciatina al suo competitor in onda su Canale 5.

"Can Yaman? Noi abbiamo di meglio", ha dichiarato Carlo Conti che con queste sue parole ha subito scatenato polemiche tra le numerose fan dl divo turco, che continuano a fare il tifo per la sua serie.

La coppia Francesca Chillemi - Can Yaman riuscirà a battere di nuovo Conti?

Cosa succederà a questo punto? Dopo il calo di ascolti e la vittoria auditel consegnata nelle mani di Carlo Conti e del suo Tale e Quale Show, Can Yaman riuscirà a recuperare spettatori?

Del resto, settimana dopo settimana, ci si avvia verso il gran finale della prima stagione di Viola come il mare e le trame si preannunciano sempre più intense e ricchi di colpi di scena.

L'affascinante ispettore Francesco Demir e la giornalista Viola riusciranno a riconquistare lo scettro del prime time, raggiungendo di nuovo il 20% di share?

Al pubblico da casa spetterà l'ardua sentenza finale nel corso delle prossime settimane.

Intanto, però, il produttore di Viola come il mare ha già rotto il silenzio sulla seconda stagione: la fiction avrà un nuovo ciclo di appuntamenti che saranno destinati sempre alla prima serata di Canale 5.