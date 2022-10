Come finisce Mina Settembre 2 e qual è il segreto che sta nascondendo Olga? Il gran finale di questa seconda stagione della fiction con Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Marisa Laurito si preannuncia denso di colpi di scena e sorprese.

Domenica 30 ottobre e poi il 6 novembre 2022 andranno in onda le ultime due attesissime puntate di questa serie e, al centro dell'attenzione, ci sarà soprattutto il giallo legato al caso della mamma di Gelsomina.

Sì, perché la donna non ha raccontato tutta la verità a sua figlia e non si esclude che possa averle mentito su una grave malattia contro la quale sta combattendo.

Gelsomina scopre le bugie della mamma: come finisce Mina Settembre 2

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle ultime puntate di Mina Settembre 2 rivelano che per l'assistente sociale arriverà finalmente il momento di scoprire come stanno le cose su sua mamma.

Olga non è stata sincera con lei: le ha fatto credere di essere partita per una crociera in giro per il mondo ma, in realtà non si è mai allontanata da Napoli.

Gelsomina scoprirà tutto per caso, guardando un servizio al telegiornale girato proprio a Napoli. Il personaggio interpretato da Serena Rossi note che, in un frame di questo video, appaiono sua mamma e zia Rosa, entrambe sedute ad un bar di Napoli.

Gelsomina si renderà conto così di essere stata ingannata non solo da sua madre ma anche da zia Rosa e, a questo punto, vorrà sapere la verità su come stanno le cose.

Olga potrebbe rivelare di avere una grave malattia nelle ultime puntate di Mina Settembre 2

Ma qual è questo segreto che sta nascondendo Olga? Non si esclude che, nel corso delle ultime puntate di Mina Settembre 2, la donna possa scoprire che sua mamma le ha mentito perché è gravemente malata e non voleva farla preoccupare.

A destare grandi sospetti è stata la telefonata avvenuta tra zia Rosa e Olga nel corso della quarta puntata della fiction trasmessa questa settimana su Rai 1.

Al termine della conversazione, di cui non sono stati forniti dettagli, zia Rosa è scoppiata in lacrime disperata e ciò ha lasciato intendere che dietro la "sparizione" di Olga si celerebbe una situazione ben più grave del previsto.

Olga esce di scena nel finale di Mina Settembre 2?

Ecco perché non è escluso che Olga possa aver nascosto a tutti e in primis a sua figlia, di essere alle prese con una grave malattia che potrebbe non lasciarle scampo.

Il finale di Mina Settembre 2, quindi, potrebbe essere particolarmente amaro per la protagonista, la quale potrebbe scoprire finalmente la verità su questa fantomatica crociera in giro per il mondo che ha visto protagonista sua mamma.

La mamma di Mina uscirà di scena definitivamente? Lo scopriremo nel corso del gran finale di domenica 6 novembre.