I nuovi episodi de Il Paradiso delle signore che andranno in onda dal 31 ottobre al 4 novembre, mostreranno il ritorno a Milano di Quinto. Anna infatti, dopo essere tornata da Salvo, confesserà al marito che il padre di sua figlia non è deceduto in mare come tutti credevano ma che per tutto questo tempo era rimasto prigioniero in Sud America. Imbriani confesserà di aver mentito sulla salute di Caterina proprio per andarlo a salvare. Ovviamente, il giovane Amato rimarrà parecchio scosso dai racconti di sua moglie e temerà che il ritorno di Quinto possa cambiare la relazione tra lui e Anna.

Trame Il Paradiso delle signore al 4 novembre: Maria umiliata da Flora

Flora, sempre più intimidita dalla presenza di Maria, la umilierà. Umberto, stanco dei timori di Ravasi, deciderà di scagliarsi contro Marco al fine di ricattare la Contessa Adelaide. Guarnieri metterà in dubbio la legalità con la quale Marco si è impossessato di alcuni documenti per redigere un articolo. Di Sant'Erasmo cercherà di nascondere il ricatto, m poi rivelerà tutto alla sua alleata Matilde. Nel frattempo, Salvo continuerà ad essere preoccupato per la sua relazione con Anna, ora che Quinto farà ritorno. Inoltre, una chiamata di Caterina metterà ancora di più in apprensione il figlio di Agnese.

Imbriani cercherà di fare di tutto per recuperare il suo rapporto con Salvo e proporrà a quest'ultimo una crociera romantica per ritrovare la complicità.

Armando inizierà ad essere sospettoso di Vito, dopo aver visto nel portafogli di quest'ultimo una foto di Maria. Il magazziniere chiederà spiegazioni e Lamantia gli confesserà di essere innamorato di Puglisi. Il nuovo contabile del Paradiso rivelerà inoltre ad Armando le sue generalità.

Spoiler Il Paradiso delle signore, puntate dal 31 ottobre al 4 novembre: Vittorio scopre del ricatto di Umberto

Matilde resterà coinvolta nel ricatto di Umberto, motivo per cui prenderà la decisione di lasciare l'atelier senza avvisare nessuno. Vittorio ascolterà una conversazione accesa tra Umberto e Adelaide ed inizierà ad essere sospettoso.

Il direttore metterà con le spalle al muro Frigerio, che racconterà così tutta la verità su quanto starà accadendo. Vittorio deciderà di aiutare Marco e andrà a parlare con Umberto. La rivista del Paradiso pubblicherà l'articolo di Marco sul Vajont, mettendo in difficoltà Guarnieri che dovrà ricalcolare le sue strategie. Nel frattempo, Quinto entrerà in caffetteria. Quando Salvo vedrà incrociarsi gli sguardi tra Anna e il suo ex, prenderà una decisione inaspettata. Vito deciderà di accompagnare Maria alla serata di ballo organizzata al Paradiso.