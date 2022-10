Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 previste nella settimana 31 ottobre - 4 novembre 2022 rivelano che ci sarà spazio per un ricatto che verrà messo in atto da Umberto nei confronti del giovane Marco Di Sant'Erasmo.

Ben presto Vittorio Conti si renderà conto che sta succedendo qualcosa di pesante all'interno del grande magazzino e deciderà così di vederci chiaro in tutta questa vicenda, mettendo alle strette Flora Ravasi.

Umberto ricatta Marco: anticipazioni Il Paradiso al 4 novembre 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 fino al 4 novembre 2022, rivelano che Flora confesserà ad Umberto di essere in crisi per l'ascesa al successo di Maria e per le continue umiliazioni che sta subendo da parte della contessa.

Ecco allora che il commendatore Guarnieri scenderà in campo per difendere la sua amata e per dare una lezione alla sua nemica Adelaide.

Umberto, infatti, deciderà di colpire il giovane Marco e metterà in discussione il modo in cui il giornalista si è appropriato di una serie di documenti che sono stati necessari per comporre il suo articolo sulla tragedia del Vajiont.

Vittorio scopre del ricatto contro Marco: anticipazioni Il Paradiso al 4 novembre

Di conseguenza, Umberto porterà avanti questo ricatto ai danni di Marco che rischia di metterlo seriamente nei guai e per prima cosa ne parlerà con sua zia, la contessa Adelaide.

Un duro colpo per la donna che, a quel punto, si renderà conto di essere stata "braccata" dal suo nemico giurato e di dover correre ai ripari.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 31 ottobre al 4 novembre 2022 rivelano che in un primo momento Adelaide proverà a mantenere il silenzio con Matilde, poi però la informerà su quanto sta accadendo.

Anche Vittorio ben presto si renderà conto che le sue socie gli stanno nascondendo qualcosa e deciderà di scoprire cosa sta succedendo.

Vittorio metterà alle strette Matilde e verrà così a conoscenza del ricatto che Umberto ha architettato nei confronti del giovane Marco. A quel punto, Conti, deciderà di intervenire per salvare la situazione e Marco da questo intrigo.

Salvatore prende una decisione importante: anticipazioni Il Paradiso al 4 novembre 2022

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 in programma fino al 4 novembre 2022, rivelano che Salvatore si ritroverà ad affrontare una visita del tutto inaspettata e a tratti sconvolgente.

Alla porta della caffetteria si presenterà Quinto, il marito di Anna che tutti avevano creduto defunto e sepolto. Un vero e proprio choc per il giovane Amato che, dopo aver assistito alla scena dell'incontro tra sua moglie e Quinto, prenderà una decisione del tutto inaspettata.

Intanto le veneri si prepareranno ad affrontare un evento di gala che si svolgerà al Paradiso: l'intento è quello di promuovere i nuovi corsetti e la serata sarà ispirata al celebre film "Il Gattopardo".