Negli ultimi giorni Sofia Giaele De Donà si è avvicinata molto a Antonino Spinalbese. In più di una circostanza la 24enne ha riferito di essere intrigata dall’ex di Belen Rodriguez ma di frenarsi per non mancare di rispetto al marito nonostante con lui abbia un rapporto libero. Al termine della puntata del GF Vip del 13 ottobre l’influencer non ha nascosto il suo fastidio per quanto accaduto in trasmissione al momento dell’intervento di Ginevra Lamborghini. Quest’ultima ha riferito di essere tornata single ed ha lanciato un messaggio all'hair stylist: “Occhio che ti guardo” – ha riferito la trentenne facendo riferimento al crescente feeling tra il 27enne e Giaele.

La veneta non ha gradito la mancata presa di posizione di Spinalbese che secondo la modella avrebbe dovuto prendere le distanze dall’ex coinquilina. “Quando abbiamo parlato di lei hai quasi fatto credere che ci sia qualcos’altro. Mi hai fatto passare per la t...a di turno che si è messa in mezzo tra te e Ginevra” – ha aggiunto un’infastidita De Donà.

Lo sfogo di Giaele: 'Mi hai fatto passare per quella che si è messa in mezzo tra te e Ginevra'

Al termine dell’ottava puntata del Grande Fratello Vip Sofia Giaele De Donà si è confrontata con Antonino Spinalbese per manifestare il proprio disappunto per la mancata reazione del 27enne alla provocazione di Ginevra Lamborghini. La trentenne ha riferito di essere tornata single ed ha lanciato un avvertimento all’ex di Belen facendo intuire un interesse nei suoi confronti.

Giaele ha accusato il compagno di avventura di non aver messo le cose in chiaro con la sorella di Elettra Lamborghini e di averla fatta passare come una persona che provoca e cerca di insinuarsi nelle relazioni.

“Se mi comporto in un certo modo è perché so di poterlo fare. Hai fatto credere che Ginevra non ti interessa soltanto come amica” – ha chiosato l’influencer aggiungendo che avrebbe dovuto sottolineare che non ci sarebbe potuto essere nessun coinvolgimento sentimentale con l’ex coinquilina.

'È passato il messaggio che lei ti sta aspettando e che a te fa piacere'

Antonino Spinalbese ha provato a difendersi spiegando di essere sempre stato chiaro sul suo rapporto con Ginevra Lamborghini e che spesso ne ha parlato sia con i compagni di avventura al GF Vip che in confessionale. Affermazioni che non hanno convinto Giaele che ha continuato a puntare l’indice contro l’hair stylist.

“Certe cose le dovevi dire in puntata invece di farmi passare malissimo” – ha aggiunto un’inviperita De Donà sottolineando che se avesse saputo di un suo interesse per la sorella di Elettra Lamborghini non lo avrebbe provocato. “Alla fine è passato il messaggio che lei ti sta aspettando e che a te fa piacere questa cosa” – ha chiosato l’influencer prima di chiedere conforto ad Antonella Fiordelisi.