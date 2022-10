Ieri mattina, domenica 2 ottobre 2022 una gieffina è stata presa di mira da un gruppo di tre compagne d'avventura nella casa del GF Vip 7. Si tratta dell'influencer Nikita Pelizon, che è stata accusata da Sara Manfuso, Elenoire Ferruzzi e Sofia Giaele De Donà di portare sfortuna. Ferruzzi inoltre ha imitato la giovane ventottenne nei comportamenti, facendole il verso anche in presenza di Antonino Spinalbese. A quel punto, diversi telespettatori sono intervenuti su Twitter per criticare gli atteggiamenti scorretti e le gravi insinuazioni delle tre gieffine nei confronti di Pelizon.

Ferruzzi, Manfuso e De Donà criticate su Twitter per gravi accuse a Nikita

"Mamma mandami un corno, ti prego. Anzi, due corni " ha dichiarato Elenoire Ferruzzi riferendosi a Nikita Pelizon, mentre chiacchierava nella sala da pranzo assieme a Giaele De Donà e Sara Manfuso. "Io ce l'ho, l'ho portato" ha poi replicato l'ex partecipante di Ti spedisco in convento. "In puntata domani cacciamolo" ha inoltre fatto eco la giornalista e opinionista di Mattino 5. Infine, l'icona transgender della movida milanese ha imitato Pelizon per poi affermare: "Io ho preso un po' di sale e mi sono riempita tutta la testa". Le dichiarazioni di Ferruzzi, De Donà e Manfuso sono state criticate dai telespettatori su Twitter: "Siete esserini beceri e ignoranti.

Nikita non si tocca" ha commentato qualcuno postando il filmato ritraente la scena che vede protagoniste le tre gieffine.

“Mamma mandami un corno”

“Due”

“Io c’è l’ho domani sera me lo metto “

“Brava domani lo cacciamo in puntata”

“Ma poi sta lì sul divano in silenzio ti guarda con quegli occhi”

“Che paura”

SIETE ESSERINI BECERI E IGNORANTI. Nikita non si tocca. #gfvip !pic.twitter.com/Ner3BR18Ym — 𝙣𝙞𝙘𝙤𝙡𝙚🐧 (@imnichi_) October 2, 2022

"Comunque Nikita ancora non la capisco bene, però, mi sembra una brava ragazza.

Dire che porta sfortuna è grave. Ancora non hanno capito" ha scritto un altro commentando il comportamento delle inquiline.

Comunque io nikita ancora nn la capisco bene però mi sembra una brava ragazza. Dire che porta iella è grave. Ancora nn hanno capito. #gfvip7 — martina (@martina20047130) October 2, 2022

"Vi ricordo che Mia Martini è morta a causa del pregiudizio, e di alcuni ignoranti che insistevano sul fatto che portasse sfortuna… Non sono consapevoli delle azioni che stanno compiendo, ma tutto ciò è molto grave.

Nikita, per fortuna, è forte" ha infine cinguettato un utente prendendo le difese di Pelizon.

Vi ricordo che Mia Martini è morta a causa del pregiudizio, a causa di alcuni ignoranti che insistevano sul fatto che portasse iella…

Non sono consapevoli delle azioni che stanno compiendo ma tutto ciò è molto grave.

Nikita per fortuna è FORTE.#GFvip pic.twitter.com/UdioNFzxsV — M (@nonstozitto) October 2, 2022

Chi è Nikita Pelizon, la sua carriera nella moda e nella tv

Nata a Trieste il 20 marzo 1994, Nikita Pelizon si trasferì a Milano a soli 18 anni per seguire il suo sogno di diventare modella. Esordì sfilando per numerose passerelle internazionali e viaggiò spesso per poi stabilirsi per tre mesi in Cina.

Divenne poi testimonial in Svezia della campagna pubblicitaria di una nota azienda telefonica. Nel 2017 debuttò nel mondo della televisione recitando nella fiction Ad un passo dal Cielo al fianco di Terence Hill. L'anno successivo partecipò come tentatrice a Temptation Island su Canale 5 e a Ex on the Beach su Sky Italia e Now. Nel 2022 prese parte a Pechino Express in compagnia della modella brasiliana Helena Prestes.