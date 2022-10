Un'altra settimana de Il Paradiso delle Signore è pronta a sconvolgere gli spettatori con le sue trame intricate. Disastri, ultimatum, telefonate sconvolgenti, litigi e altro ancora, questi saranno i temi centrali delle puntate che andranno in onda da lunedì 10 a venerdì 14 ottobre. L’argomento principale sarà la tragedia del Vajont. Per aiutare gli sfollati, molti personaggi della soap si attiveranno per dare un contributo. C’è chi organizzerà una raccolta fondi, chi raccoglierà abiti e coperte, e chi delle derrate. E in mezzo a questo dramma, verranno a galla altre notizie sconvolgenti.

Maria apparirà molto sconvolta dopo la telefonata di suo padre. Anche la famiglia Colombo riceverà una chiamata non proprio felice. Clara continuerà a litigare con Elide e don Saverio la metterà davanti a un bivio.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Gloria riceve la grazia, notizia nefasta al telegiornale

Il piano di Stefania, che consiste nel far conoscere a tutti il suo romanzo dedicato alla storia vera di sua madre, riscuoterà un grande successo e le autorità decideranno di concedere la grazia a Gloria. Ad aspettarla fuori dal carcere ci saranno gli amori della sua vita: Stefania ed Ezio. Estremamente felici, i tre si presenteranno a sorpresa al Paradiso delle Signore, scatenando la gioia indescrivibile di coloro che lavorano nella boutique milanese.

Matilde confesserà ad Adelaide che è disposta a dare un’altra chance al suo matrimonio se Tancredi promette di cambiare atteggiamento. Vittorio, intanto, confesserà a Roberto tutti i dubbi sulla cognata di Marco. In canonica, Elide continuerà a lamentarsi dell’atteggiamento irrispettoso di Clara e don Saverio implorerà la nipote ad essere più dolce nei confronti della perpetua.

Proprio durante l’edizione serale del telegiornale, molti telespettatori apprenderanno che una frana del monte Toc è precipitata nel lago artificiale Vajont e ha provocato una gigantesca ondata radiando al suolo i paesi limitrofi.

Ogni abitante italiano si mobiliterà per dare il proprio contributo alle vittime del disastro del Vajont.

Marcello e Salvatore si occuperanno delle derrate per gli sfollati. Don Saverio, invece, si occuperà della raccolta di abiti e coperte da spedire nei luoghi del dramma. Anche la contessa di Sant’Erasmo deciderà di dare un contributo, infatti, organizzerà una raccolta fondi al Circolo e ordinerà a Fiorenza di far coinvolgere anche la Banca Guarnieri. Umberto comunicherà alla cugina di Dante Romagnoli di essere disposto a partecipare alla raccolta fondi solo se Adelaide glielo chiederà di persona. Nel frattempo, Roberto cercherà di convincere Vittorio a candidarsi per una campagna di sensibilizzazione a favore degli sfollati. Matilde, intanto, lascerà Milano senza dire a nessuno la data del suo ritorno.

Don Saverio mette Clara con le spalle al muro

Ora che Gloria è libera, Veronica inizierà a temere che Ezio possa ripristinare il suo rapporto matrimoniale con l’ex carcerata. Gloria, nel frattempo, deciderà di prendere parte all’iniziativa di solidarietà del Paradiso delle Signore. Stufo dell’ennesimo scontro tra la perpetua della canonica e Clara, don Saverio affronterà la nipote mettendola con le spalle al muro: o accetterà di andare a vivere a casa di Irene e Maria, oppure tornerà dritta al paese, accettando di sposare l’uomo benestante scelto dai suoi genitori. Paola noterà la tristezza sul volto di Maria e la spronerà a confidarsi con lei. Si scoprirà che la responsabile degli abiti da sposa è giù di morale perché a Flora non piacciono tanto i suoi modelli.

Parlando della stilista del Paradiso delle Signore, la contessa di Sant’Erasmo continuerà a prenderla di mira e a ricattarla. Nel frattempo, il signor Colombo riceverà una notizia rassicurante dal suo avvocato: presto otterrà l’annullamento del suo matrimonio con Gloria. Subito dopo, il signor Colombo porterà questa lieta novella alla sua attuale compagna, Veronica Zanatta.

Il Paradiso delle Signore 7, trame puntate 10-14 ottobre: Flora delude Paola

Nelle prossime puntate della settima stagione de Il Paradiso delle Signore, vedremo Vittorio scervellarsi per trovare lo slogan adatto per la campagna di solidarietà. Grazie a una lettera intima di Matilde, al signor Conti si accederà la lampadina.

Per scacciare la paura di perdere il suo rapporto con Ezio, la madre di Gemma inviterà Gloria a cena. Riuscirà questo gesto di solidarietà femminile a scacciare via i dubbi e i timori di Veronica?

A Paola le si stringerà forte il cuore nel vedere il faccino triste di Maria e così deciderà di parlare con Flora, spronandola a esaminare attentamente i bozzetti della responsabile degli abiti da sposa. La stilista, però, la deluderà confermando nuovamente ciò che pensa dei bozzetti di Maria. Adelaide si renderà conto – ancora una volta – di essere molto legata a Umberto e Marcello farà di tutto per farle dimenticare il suo ex. Nel frattempo, Vittorio farà i salti di gioia quando scoprirà che il Comune di Milano ha scelto il suo slogan per la campagna di solidarietà alle vittime del disastro del Vajont.

Matilde furiosa con Vittorio

Visto il fallimento di Paola, Irene deciderà di entrare in azione, convincendo la stilista del Paradiso delle Signore a focalizzarsi solo sui bozzetti della signorina Puglisi. Clara si renderà conto di non avere nessuna via di uscita e accetterà di trasferirsi a casa di Maria e Irene. Quest’ultima, però, andrà in escandescenze al pensiero di dividere la stanza con la signorina Boscolo. Maria, intanto, riceverà una telefonata da suo padre, il quale le darà una spiacevole notizia. Con una certa preoccupazione addosso, Gloria accetterà l’invito a casa Colombo. Al termine della cena, una telefonata sconvolgerà gli animi dei presenti. Il contenuto della chiamata potrebbe distruggere il sogno di Veronica di sposare Ezio. Nel frattempo, la signora Frigerio scoprirà che Vittorio ha usato una frase presa da una delle sue lettere intime come slogan per la campagna pubblicitaria e andrà su tutte le furie.