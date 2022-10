Il tira e molla infinito tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri continua a far discutere il pubblico di Uomini e donne. A sparare a zero su di loro anche l'ex volto del programma Anna Tedesco. L'ex dama non ci è andata leggera nei loro confronti e ha fatto capire che questo tira e molla ha proprio stancato. Anna non si è limitata ad accusare Ida e Riccardo, ma ha preso di mira anche Gianni Sperti e Armando Incarnato.

Anna Tedesco sbotta contro Ida e Riccardo: 'Non più credibili'

Ormai a Uomini e donne non si fa altro che parlare di Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

I due si ritrovano spesso e volentieri al centro dello studio per delle cose che, ha detto di alcuni, sarebbero già sentite e risentite.

Ida, nonostante stia uscendo con Alessandro Vicinanza, sembrerebbe non aver mollato la presa su Riccardo. Dal canto suo il cavaliere continua a ribadire di non essere innamorato di lei. Vicenda conclusa? Sembrerebbe di no, visto che i due continuano a occupare gran parte delle puntate. Questo tira e molla ha stancato una parte del pubblico di Uomini e donne. Tra loro anche l'ex dama Anna Tedesco, che ha rilasciato un'intervista a Lorenzo Pugnaloni. L'ex dama non le ha certo mandate a dire a Ida e Riccardo, tuonando contro di loro: "Non più credibili e soprattutto ripetitivi.

Sempre la solita solfa, hanno stancato davvero".

L'ex dama di U&D su Ida e Riccardo: 'Hanno stancato davvero'

L'ex dama ha continuato a dare contro a Ida e Riccardo sostenendo che i due continuano a prendere in giro tutti. Ma perché starebbero facendo tutto questo? Secondo Anna Tedesco per prendere il giro il pubblico, e Ida anche per un suo tornaconto di sponsorizzazioni sui social.

Anna non si è limitata a lanciare stoccate verso Ida e Riccardo, ma ha pure preso di mira uno dei due opinionisti di Uomini e donne.

Anna Tedesco non risparmia neppure Gianni Sperti e Armando

L'ex dama di U&D ha lanciato una stoccata verso Gianni Sperti. Anna non ha dimenticato gli attacchi ricevuti dall'opinionista soprattutto in occasione di una foto che lei si fece nel negozio di Marcello.

Mentre a lei era stato fatto un processo, ad Ida sarebbe tutto concesso. Secondo Anna, Gianni la difende sempre: "Una vergogna". L'ex dama non si è certo fermata qui, attaccando pure Armando Incarnato: "Antico nei pensieri e nei modi di fare verso le donne. Lo trovo anche troppo pettegolo". Insomma, Anna non ha certo una buona opinione né di Armando, né tantomeno di Gianni, Ida e Riccardo.