Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 per la settimana dal 17 al 21 ottobre e le sorprese per i protagonisti saranno molte, a partire dall'arrivo del nuovo contabile, Vito Lamantia. La famiglia Colombo, intanto, sarà travolta da uno scandalo: la relazione tra Ezio e Veronica non sarà più un segreto. I problemi non mancheranno neanche per Salvatore che potrebbe perdere la collaborazione di Marcello in caffetteria.

La famiglia Colombo al centro dei riflettori: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 dal 17 al 21 ottobre raccontano che Matilde racconterà ad Adelaide quanto è accaduto con Tancredi, ma la donna aggiungerà anche che non ha intenzione di perdonare Vittorio.

Il dottor Conti, tuttavia, riuscirà a trovare un modo per riconquistare la fiducia della signora Frigerio e le scriverà una lettera che la colpirà moltissimo, tanto che i due andranno a cena per conoscersi meglio. I riflettori saranno puntati anche su Ezio che chiederà ad Adelaide una mano per ottenere l'annullamento del matrimonio con Veronica. Le vicende dei genitori di Stefania non sfuggiranno ai giornalisti che incuriositi faranno molte domande alla scrittrice. Al centro delle scene ci sarà anche Marcello, diviso tra la sua attività in Caffetteria e il consiglio di Adelaide che gli dirà di concentrarsi sulla finanza. Barbieri si sentirà in difficoltà e Salvatore sarà disperato all'idea di perdere il suo collega di sempre.

Marco proverà ad aiutare i genitori di Stefania: anticipazioni settimana 17-21 ottobre

Nella settimana de Il Paradiso delle signore 7 che va dal 17 al 21 ottobre uno dei giornalisti chiederà un'intervista ai Colombo per approfondire la storia della famiglia. Ezio avrà il cuore a pezzi perché dovrà tenere segreta la sua relazione con Veronica, mentre si preparerà ad affrontare le domande dei giornalisti e penserà di sfruttare l'occasione per ribadire che il suo matrimonio con Gloria è finito.

Dopo essere andato a fondo nel passato dei due coniugi, però, il giornalista verrà a conoscenza di una verità scottante da parte di Veronica. Marco deciderà di intervenire a favore di Stefania per fare in modo che questa informazione non venga resa pubblica, ma non basterà. L'indomani, infatti, sul giornale sarà riportata la notizia della relazione tra Ezio e Veronica.

Le novità non finiranno qui, perché al grande magazzino arriverà Vito Lamantia che grazie ad un imprevisto riuscirà ad ottenere il posto da contabile.

Clara resterà a Milano dalle ragazze

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 dal 17 al 21 ottobre rivelano che al centro dell'attenzione ci sarà anche Clara che mentirà a Don Saverio dicendo di aver trovato alloggio dalle ragazze. La venere, invece, dormirà in magazzino con la complicità di Alfredo che pur di salvare Clara sarà costretto a mentire a Irene e ad ammettere di portare in magazzino le sue conquiste. A scoprire dove dorme Clara sarà Gemma che si offrirà di aiutarla, ma quando Don Saverio verrà a sapere che sua nipote gli ha mentito la costringerà a tornare in paese.

Per la ragazza il destino sembrerà ormai segnato, ma inaspettatamente Irene farà un passo verso di lei e la accetterà come coinquilina. A questo punto, Alfredo chiederà a Clara di ricambiare il favore ricevuto aiutandolo a conquistare la signorina Cipriani. Infine, ci saranno ottime notizie per Maria che avrà da Matilde l'importante incarico di disegnare un abito per la baronessina Floppa: il lavoro della signorina Puglisi sarà eccellente e Flora inizierà a preoccuparsi per la sua posizione.