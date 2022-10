Una nuova settimana di appuntamenti con Il Paradiso delle Signore è alle porte. Durante le ultime puntate in onda, Vittorio ha ritrovato un po' di serenità dopo la decisione di Adelaide di vendergli le sue quote del Paradiso. Purtroppo per Conti però, si tratterà di una felicità temporanea, dato che la Contessa cambierà ben presto idea, lasciandolo nell'amarezza più totale. Vittorio inoltre, rimarrà deluso dal comportamento di Matilde, che fin dal suo arrivo in atelier aveva colpito la sua attenzione. Veronica vivrà dei nuovi timori che riguardano la sua relazione con Ezio e cercherà conforto in Gemma.

Salvo invece, sarà alle prese con le lezioni di ballo per poter partecipare a una gara che potrebbe permettergli di andare in crociera con la sua amata.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore del 3 ottobre: Matilde si presenta ai dipendenti del magazzino

Vittorio non sarà riuscito nel suo intento di tornare a essere l'unico proprietario del grande magazzino. Ovviamente, la delusione nei confronti di Adelaide per aver cambiato idea all'ultimo momento, sarà forte. Inoltre, Conti rimarrà senza parole quando la moglie di Tancredi si presenterà ai dipendenti del grande magazzino come la vice di Adelaide. Veronica, estremamente legata ad Ezio, nutre da tempo la paura di perderlo. I due non sono ancora sposati per via delle nozze di Colombo con Gloria non ancora annullate.

Il giorno dell'anniversario del primo incontro tra Ezio e Veronica sembrerà avvicinarsi e con esso la paura della Zanatta che il suo amato possa dimenticarsi di questo giorno così importante per lei. Entrerà così in scena Gemma, con cui Veronica si confiderà. Gemma cercherà di confortare e rassicurare la madre.

Spoiler Il Paradiso delle signore del 3/10: Salvatore si prepara per la gara di ballo

Salvatore, sempre più convinto di voler fare una gradita sorpresa alla sua amata Anna, deciderà di prendere lezioni di twist da Irene. Il figlio di Agnese sarà intenzionato a portare Anna in crociera e per questo sarà disposto a tutto. Nel frangente di alcune prove di ballo tra Irene e Salvo, la Cipriani si farà male.

Un incidente di percorso che farà temere al giovane Amato di non poter più prendere parte alla gara in quanto rimasto senza una partner di ballo. L'arrivo di Matilde al Paradiso permetterà alla Contessa di avere ancora di più la situazione sotto controllo. Tra Adelaide e la moglie di Tancredi esiste infatti un rapporto di complicità. Sarà proprio per l'intenso legame che Matilde farà una richiesta inaspettata ad Adelaide. La cognata di Marco chiederà infatti alla Contessa di poter aver carta bianca sulla gestione di tutte le cose che riguardano Il Paradiso.