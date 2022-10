Proseguono le puntate de Il Paradiso delle Signore su Rai 1. Le anticipazioni degli appuntamenti che andranno in onda dal 10 al 14 ottobre ci rivelano che Gloria sarà finalmente una donna libera. La cosa influirà ovviamente sullo stato d'animo di Veronica, che sarà timorosa della vicinanza di Moreau a Stefania ed Ezio. La mamma di Gemma deciderà di organizzare una cena proprio con Gloria in casa Colombo, nel tentativo di allontanare il più possibile le sue paure. Al Paradiso tutti si daranno da fare per dare una mano agli sfollati vittime della tragedia del Vajont.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore al 14 ottobre: rapporti tesi tra Elide e Clara

Clara continuerà ad avere problemi con la perpetua Elide, motivo per cui Don Saverio chiederà alla nipote di tendere una mano alla Madre. Intanto, tutti al Paradiso saranno emozionati per il ritorno di Gloria. Proprio quest'ultima inizierà a darsi da fare sul sociale non appena apprenderà della tragedia del Vajont. Veronica inizierà a temere che Ezio possa riavvicinarsi a Moreau e così deciderà di organizzare una cena per tentare di controllare la situazione.

Adelaide si darà da fare per organizzare una raccolta fondi e chiederà a Fiorenza di parlare con Umberto, affinché anche lui possa dare una mano a livello economico.

Guarnieri però, dirà a Fiorenza che dovrà essere direttamente la Contessa a venire da lui se desidera che la sua banca intervenga sulla questione. Di Sant’Erasmo proverà ancora qualcosa per Umberto e Marcello la inviterà a voltare pagina. Matilde spererà in un cambiamento di Tancredi e ne parlerà con Adelaide, ormai diventata la sua confidente.

Spoiler Il Paradiso delle signore dal 10 al 14/10: arriva una chiamata turbolenta a casa Colombo

A casa Colombo avrà luogo la cena con Gloria, quando all'improvviso arriverà una chiamata che manderà in frantumi il sogno di Veronica di convolare a nozze con il padre di Stefania. Anche Maria dovrà fare i conti con una telefonata da parte del padre che la turberà parecchio.

Adelaide continuerà a prendersela con Flora e a minacciarla, tanto che la situazione per la stilista diventerà al limite del sostenibile. Vittorio prenderà parte alla campagna di solidarietà per la tragedia del Vajont e per lo slogan prenderà ispirazione da una frase di Matilde. Quando quest'ultima farà rientro in città e lo scoprirà, andrà su tutte le furie. Clara si ritroverà a dover andar via dalla canonica, dato che i problemi con Elide non accenneranno a terminare. La ragazza però, non saprà dove andare. Paola discuterà con Flora e la inviterà ad esaminare i bozzetti di Maria, ma Ravasi continuerà a non gradirli.