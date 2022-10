Continua su Rai 1 la programmazione della Serie TV italiana Il Paradiso delle Signore, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 15:50. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 3 a venerdì 7 ottobre, Adelaide dirà espressamente a Matilde di ostacolare in ogni modo Flora, ma quando la ragazza commetterà un errore rimedierà lei stessa non dicendo nulla. Inoltre Stefania apprenderà che Gloria ha ottenuto la grazia, mentre la contessa troverà un importante a Marcello presso un famoso banchiere.

Matilde vuole ottenere la fiducia di Vittorio

Nella puntata di Il Paradiso delle signore di lunedì 3 ottobre, Vittorio sarà deluso per non essere riuscito nell'intento di diventare unico azionista dell'atelier e si sentirà tradito sia da Adelaide che da Matilde. Quest'ultima diventerà la vice di Adelaide e chiederà alla contessa di poterlo svolgere senza alcuno condizionamento. Intanto Veronica avrà paura che Ezio scordi l'anniversario del loro primo incontro, ma Gemma la consolerà. Inoltre Irene aiuterà Salvo visto che il ragazzo prenderà parte ad una gara di twist, che in caso di vittoria gli farebbe vincere una crociera, da regalare ad Anna. Cipriani però subirà un infortunio.

Nell'episodio di martedì 4 ottobre, Adelaide lascerà ampio margine di manovra a Matilde, a patto che faccia di tutto per ostacolare Flora.

Nel frattempo Gemma si rivolgerà a Stefania, affinché Ezio non scordi l'anniversario con sua madre. In tutto questo Irene inviterà Elvira a fare da compagna all'Amato nella gara di twist, mentre Adelaide darà il suo contributo a Marcello cosicché l'uomo possa essere conosciuto negli ambienti borghesi. Guarnieri e Flora invece avranno paura di Matilde, la quale ha il desiderio di ottenere la fiducia di Conti.

Elvira e Salvo vincono la gara di twist

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 5 ottobre, Ezio con il contributo di Stefania e Gemma organizzerà una sorpresa speciale per Veronica. Intanto Elvira temerà che le persone possano schernirla per il suo fisico, ma Salvo la rassicurerà. Inoltre in sartoria giungerà una troupe della Rai per fare un'intervista a Stefania, ma Marco resterà amareggiato per l'atteggiamento della ragazza.

Salvo ed Elvira invece vinceranno la gara di ballo.

Nella puntata di giovedì 6 ottobre, Stefania rimedierà con Marco dopo che non lo ha ringraziato per il libro quando è stata intervistata. Nel frattempo Adelaide sarà certa su cosa fare insieme al Barbieri, ma cambierà opinione dopo l'incontro avvenuto con Fumagalli. In tutto questo Paola e Matilde saranno soddisfatte dei lavori preparati da Maria, mentre una decisione di Flora metterà in pericolo tutta la produzione. Matilde ideerà una soluzione, anche se sarà consapevole che in questo modo andrà contro quanto dettole da Adelaide.

Veronica attende l'annullamento del matrimonio di Ezio

In base agli spoiler di venerdì 7 ottobre, Stefania si recherà da Gloria per parlarle dei suoi successi.

Matilde terrà nascosto il fatto di aver risolto il problema della produzione, ma Marco se ne accorgerà e lo comunicherà a Vittorio. Intanto Adelaide comunicherà a Marcello che gli ha trovato un lavoro presso un importante banchiere. Infine Veronica attenderà che il matrimonio di Ezio venga annullato, mentre Stefania apprenderà che a Gloria è stata concessa la grazia e che lascerà la prigione.