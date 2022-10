Le avventure dei Vipponi nella casa del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini insieme alle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, continuano a tenere alta l'attenzione mediatica. Sono passate più di quattro settimane dall'inizio del programma, i telespettatori con il passare del tempo hanno iniziato a legarsi sempre di più alle storie dei vari gieffini. Giovedì 27 ottobre, il conduttore Mediaset comunicherà al pubblico il nome del nuovo eliminato. Attualmente in nomination ci sono quattro concorrenti, uno di loro lascerà per sempre la Casa più spiata d'Italia.

Sondaggi televoto 27 ottobre

Durante la scorsa puntata, andata in onda lunedì, sono finiti al televoto: Amaurys Perez, George Ciupilan, Pamela Prati e Giaele De Donà. La votazione di questa settimana è in positivo e chiede al pubblico da casa quale concorrente si vuole salvare. Secondo i sondaggi pubblicati online, ad avere la peggio dovrebbe essere Pamela Prati, con una percentuale che varia in alcuni siti al 7%, mentre in altri 17%. Un altro concorrente a rischio però potrebbe essere Amaurys; il nuotatore infatti in alcuni sondaggi si trova addirittura sotto Pamela Prati, seppur con pochi punti di distacco. Il pubblico tuttavia sembra non aver dubbi sul concorrente invece da salvare, in tutti i sondaggi il preferito è il tiktoker George Ciupilan.

Non resta che attendere la puntata di questa sera del Grande Fratello Vip per scoprire se i sondaggi avranno o meno ragione.

Elenoire torna a parlare di Daniele

Dopo aver espresso palesemente la volontà di voler abbandonare il Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi è tornata a parlare del suo rapporto con Daniele Dal Moro. La donna,confabulando con Edoardo ed Antonella, ha rivelato: “Con lui ci sono state confessioni, tenerezze e molto altro.

Lui con me si è confidato tanto e ci sono stati baci e toccamenti. Mi chiedo come mai questo discorso vada bene per Antonino e Ginevra e per me no, come se nessun uomo possa avere attrazione per me”. Elenoire ha poi nuovamente ribadito che lei vive da oltre 40 anni questa situazione dove uomini etero si vergognavano di lei e nascondevano i propri sentimenti.

Alzando la voce la concorrente del GF Vip ha poi confessato: “Scusate se urlo, ma soffro da tutta la vita per questa situazione. Per me è un nervo scoperto! Mi chiedo come mai per le coppie etero va sempre tutto bene e per me no. Sono sempre io a fraintendere tutto”. L'argomento potrebbe essere affrontato nel corso della dodicesima puntata da Alfonso Signorini, che come di consueto tornerà a parlare con i gieffini, anche del tema sentimenti. Tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria continua ad esserci grande complicità.