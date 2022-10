Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera americana Beautiful Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 10 al 15 ottobre 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13:40.

Le vicende della settimana saranno principalmente incentrate sulle discussioni fra Sheila e Steffy, sul conforto di Paris a Finn, sui provvedimenti che Ridge prenderà contro Sheila, sulla decisione di Eric di non divorziare da Quinn e sulla storia d'amore fra quest'ultima e Carter.

Sheila medita vendetta

Le anticipazioni di Beautiful segnalano che Sheila verrà cacciata dalla casa dei Forrester.

Dopo essere rimasta sorpresa dall'audacia di Carter di presentarsi al suo matrimonio, Steffy deciderà di non permettere alla dark lady di rovinare quello che dovrebbe essere uno dei giorni più belli della sua vita.

Uscita dalla casa di Erik, Sheila non si perderà d'animo e mediterà di vendicarsi di tutti i Forrester. Rimasti sconvolti dall'apparizione improvvisa di Carter, Hope e Liam lasceranno anticipatamente le nozze per rientrare a casa. Qui i due giovani inizieranno a chiedersi come sia andato a finire il banchetto.

Nel frattempo, tutti i Forrester si ritroveranno a discutere sul ritorno di Sheila e sul fatto che quest'ultima ha dichiarato di essere la madre biologica di Finn, ormai un parente acquisito della famiglia.

Steffy non riuscirà ad accettare l'idea di avere Sheila come suocera e ne parlerà con Finn e Paris, raccontandogli tutte le cose orrende che quella donna ha fatto ai danni della sua famiglia.

Ridge teme per la figlia

Ridge manderà a chiamare Carter per chiedergli di ottenere un'ordinanza restrittiva per proteggere Steffy e il bambino dalla presenza sgradita di Sheila.

Quest' ultima si convincerà che Finn le voglia bene veramente senza sapere che in quel momento Steffy sta chiedendo al marito di allontanarla per sempre dalle loro vite. Confuso da ciò che è successo, Finn si farà consolare da Paris che deciderà di stargli accanto. I documenti per ufficializzare il divorzio di Quinn ed Eric saranno pronti.

A questo punto Carter confiderà a Quinn di volere rendere pubblico il loro rapporto, anche a rischio di perdere il suo lavoro alla Forrester.

Più tardi, Quinn andrà a trovare Eric per avere i documenti, ma Forrester la spiazzerà dicendole di non volere più divorziare da lei. Convinto delle sue parole, Eric strapperà i documenti del divorzio, chiedendo a Quinn una nuova possibilità per salvare il loro matrimonio. Fuller sarà molto confusa dalle parole del marito perché ormai sa di essere innamorata di Carter, che sembra ricambiarla.

Infine Steffy e Ridge decideranno di prendere provvedimenti legali per tenere lontano Sheila da loro.