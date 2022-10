Il Paradiso delle signore continua ad andare in onda su Rai 1 con grande successo. Durante questa settima stagione i telespettatori hanno già assistito all'ingresso di alcuni nuovi personaggi, tra cui Matilde Frigerio, la cognata di Marco. Vittorio Conti è rimasto fin dal subito colpito dalla nuova arrivata, ancor prima di sapere che fosse la moglie di Tancredi. Durante le prossime puntate che andranno in onda, i due avranno un diverbio a causa di un'azione di Conti che a Matilde non andrà affatto bene.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, nuovi episodi: Vittorio sfrutta una frase privata di Matilde

Dagli episodi de Il Paradiso delle Signore già andati in onda, sappiamo che Matilde si è insediata in atelier al fianco di Adelaide, deludendo Vittorio che sperava di ritornare ad essere l'unico proprietario del grande magazzino. Se da un lato il direttore era attratto dalla donna, l'alleanza di quest'ultima con la Contessa ha fatto sì che Conti facesse un passo indietro nei suoi riguardi. Nei prossimi episodi, la situazione tra la Frigerio e Conti si complicherà. Tutto inizierà dopo la tragedia del Vajont. In televisione non si farà altro che parlare del tragico crollo della diga e di tutti gli sfollati.

Al Paradiso, tutti inizieranno a impegnarsi per dare una mano e Roberto suggerirà a Vittorio di candidarsi per una campagna di sensibilizzazione per gli sfollati.

Nel frattempo la moglie di Tancredi partirà inaspettatamente, senza rivelare a nessuno quando tornerà. Conti mediterà nel tentativo di cercare la frase perfetta per il suo slogan, ma avrà grande difficoltà.

All'improvviso, l'uomo avrà l'intuizione grazie ad una lettera scritta proprio dalla bella Matilde. La sua idea, nonostante si rivelerà vincente, non sarà affatto gradita dalla proprietaria intellettuale della frase.

Spoiler Il Paradiso delle signore, puntate autunno: Matilde furiosa con Vittorio

Vittorio deciderà di usare quella frase di Matilde per il suo slogan, non avendo altre idee altrettanto buone da poter utilizzare.

Sarà proprio grazie alla frase da lui proposta, che Conti si aggiudicherà l'incarico per la campagna di sensibilizzazione per gli sfollati della tragedia del Vajont. Quando Matilde farà ritorno in città, scoprirà ciò che ha fatto l'ex di Marta. Ovviamente, la moglie di Tancredi non apprezzerà affatto che Conti abbia usato una sua lettera privata come slogan pubblicitario. La situazione prenderà dunque una brutta piega e Vittorio e Matilde avranno un duro confronto. Al momento dunque, tra i due sembrerà continuare la tensione che si era creata fin dall'arrivo di Matilde in atelier.