La storia tra Ezio e Veronica sembra essere sempre più piena di ostacoli. Zanatta sogna ormai da tempo di convolare a nozze non Colombo, ma non può perché lui risulta ancora sposato con Gloria. Il tentativo di far annullare il matrimonio con la Moreau dalla Sacra Rota sembrerà essere un buco nell'acqua. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda nelle prossime settimane dal 24 al 28 ottobre, ci rivelano infatti che la Sacra Rota confermerà la validità del matrimonio tra Ezio e Gloria, Gettando nello sconforto la mamma di Gemma.

Spoiler Il Paradiso delle signore: Ezio e Veronica chiedono aiuto ad Adelaide

Ezio e Veronica penseranno bene di rivolgersi ad Adelaide, una donna con tante conoscenze che potrebbe aiutarli nella risoluzione del problema. Purtroppo però, la Sacra Rota emetterà il suo verdetto e non annullerà le nozze tra Ezio e Gloria. La notizia getterà nello sconforto casa Colombo. Gemma e Stefania, per ravvivare gli animi, decideranno di organizzare una sorpresa ai loro rispettivi genitori. Nel frattempo, Salvo inizierà ad essere preoccupato per Anna. Il giovane Amato aveva spedito negli Stati Uniti un mazzo di fiori, che non sono mai arrivati.

Marcello e Armando inizieranno ad indagare sulla questione. I due scopriranno che Caterina, la mamma di Anna, non è mai andata negli Stati Uniti così come la moglie di Salvo aveva raccontato.

Di li a poco dalla scoperta, verrà annunciato il ritorno a Milano di Anna. Se in un primo momento Marcello e Armando decideranno di non dire nulla su quanto avranno scoperto su Caterina, in seguito se ne pentiranno e parleranno con l'amico.

Anticipazioni Il Paradiso, puntate ottobre: Veronica aggredita

I giornalisti non smetteranno d'interessarsi alla vicenda di Gloria ed Ezio e questa volta sarà Gemma a farne le spese.

La Moreau parlerà con le Veneri e le inviterà a proteggere Gemma d eventuali giornalisti. Oltre ad affrontare il dolore per le mancate nozze, Veronica dovrà sopportare l'aggressione da parte di alcune donne che si scaglieranno contro di lei perché colpevole del reato di concubinato. Gloria scoprirà dell'aggressione e senza volerlo lo rivelerà ad Ezio.

Sarà Don Saverio a consigliare alla coppia di non vivere più nella stessa casa, vista la fastidiosa situazione venutasi a creare. Se accettassero il consiglio del parroco, la coppia potrebbe separarsi e andare a vivere in case diverse.

Nel frattempo, Anna farà il suo ritorno a Milano dopo un lungo tempo di assenza. Salvo, appreso da Marcello e Armando che Caterina non è mai andata negli Stati Uniti, vorrà sapere la verità dalla consorte. La donna racconterà al suo amato una verità totalmente inaspettata.