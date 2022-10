Gloria è uscita dal carcere nelle attuali puntate Il Paradiso delle Signore e tutti l'hanno accolta con gioia. La stessa Veronica è felice per la ritrovata libertà, anche se in fondo al suo cuore nutre sempre la paura di perdere Ezio. Tutto cambierà nei prossimi episodi della soap: il signor Colombo, dopo aver ricevuto una pessima notizia che manderà all'aria il desiderio di sposare Veronica, rischierà di finire in grossi guai, dopo che un giornalista senza scrupoli metterà nero su bianco la sua relazione considerata clandestina con la bella Zanatta.

Cosa farà a quel punto Ezio?

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Ezio tiene nascosta la sua relazione

Nei nuovi episodi della soap, una telefonata spezzerà i sogni di Veronica: la Sacra Rota non ha accettato la richiesta di annullare il matrimonio di Ezio. Il signor Colombo, pur di risolvere la situazione, chiederà persino aiuto ad Adelaide, ma non ci sarà nulla da fare. Nel frattempo, la stampa si interesserà alla storia di Gloria e vorrà saperne di più. Ingenuamente, Marco fisserà un'intervista con un un giornalista desideroso di scrivere un pezzo su quanto successo. Davanti alle sue imbarazzanti domande, Ezio sarà costretto a mentire sulla sua relazione, nascondendo il fatto di essere fidanzato con Veronica e limitandosi a dire che il matrimonio con Gloria è finito da tempo.

Il Paradiso delle Signore 7 trame ottobre: Ezio e Veronica nei guai

Il giornalista capirà che il signor Colombo sta mentendo e si ingegnerà per scoprire la verità. Una verità che metterà in ginocchio Veronica ed Ezio, al centro dello scandalo nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore. La povera Zanatta vedrà sfumare il sogno di sposare l'uomo che ama e la sua reputazione verrà gravemente compromessa, visto che sarà vittima di pesanti pettegolezzi sul suo conto.

Ma non è finita qui, perché Ezio potrebbe andare in prigione per concubinato, dal momento che in quegli anni era ancora in vigore la legge che puniva questo tipo di relazioni.

Ezio si sacrifica per Veronica? Il Paradiso 7 nuove puntate

Il signor Colombo è noto per la sua generosità e non si esclude che pensi a un sacrificio d'amore per salvaguardare la reputazione di Veronica e, nello stesso tempo, non finire in carcere.

E così, nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, Ezio potrebbe decidere a malincuore di lasciare Veronica e tornare con Gloria, con la quale risulta essere regolarmente sposato. In questo modo, metterebbe a tacere ogni pettegolezzo e terrebbe Veronica fuori dallo scandalo, anche se ovviamente le spezzerebbe il cuore. Un scelta non facile, che porterà in ogni caso amore e lacrime.